Projet d’attentat contre l’OTAN : un mineur placé en garde à vue

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Norvège Projet d’attentat contre l’OTAN : un mineur placé en garde à vue

Basile Mermoud

27.2.2026

La police norvégienne a arrêté un adolescent de 17 ans soupçonné d'avoir notamment projeté un attentat à l'explosif contre un site de l'Otan dans le sud-ouest du pays, a rapporté vendredi la chaîne publique NRK.

Établi en 2003, ce centre de l’OTAN sert, entre autres, à former et entraîner les états-majors alliés et à organiser de grands exercices militaires de l'Alliance atlantique (photo d’illustration).
Établi en 2003, ce centre de l’OTAN sert, entre autres, à former et entraîner les états-majors alliés et à organiser de grands exercices militaires de l'Alliance atlantique (photo d’illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

27.02.2026, 19:56

Contactés par l'AFP, les services de sécurité intérieure (PST), en charge du contre-terrorisme, ont confirmé avoir procédé à une arrestation, sans détailler les soupçons qui ont motivé cette interpellation.

«Il est soupçonné au titre (de la disposition) du code pénal qui a trait à la préparation d'un acte terroriste», a indiqué une responsable des services, Line Nyvoll Nygaard, dans un SMS. Par ailleurs, évoquant «l'enquête en cours», un porte-parole de PST s'est refusé à tout autre commentaire.

Selon NRK, qui cite des documents de PST, le suspect aurait planifié un attentat à l'explosif contre le Centre de guerre interarmées de l'Otan situé dans le quartier de Jåttå à Stavanger, dans le sud-ouest de la Norvège.

«Escalade dangereuse». Ce que l'on sait sur le conflit Afghanistan-Pakistan

«Escalade dangereuse»Ce que l'on sait sur le conflit Afghanistan-Pakistan

Établi en 2003, ce centre sert, entre autres, à former et entraîner les états-majors alliés et à organiser de grands exercices militaires de l'Alliance atlantique.

Né et ayant grandi en Norvège, le suspect aurait exprimé des sympathies pour le groupe État islamique et aurait été vu dans son école avec un drapeau de cette organisation radicale islamiste, précise le même média.

Placé vendredi en détention provisoire pour deux semaines, il rejette les soupçons qui le visent, a déclaré à l'AFP son avocat, Knut Lerum. L'interpellation a eu lieu jeudi dans la région du Rogaland (sud-ouest), où se trouve Stavanger.

Les plus lus

Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
Une gendarme accusée d’avoir escroqué un million d’euros à un retraité
Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»
Projet d’attentat contre l’OTAN : un mineur placé en garde à vue
Milan : un tramway déraille faisant deux morts et près de 40 blessés