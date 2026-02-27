Projet d’attentat contre l’OTAN : un mineur placé en garde à vue

La police norvégienne a arrêté un adolescent de 17 ans soupçonné d'avoir notamment projeté un attentat à l'explosif contre un site de l'Otan dans le sud-ouest du pays, a rapporté vendredi la chaîne publique NRK.

Établi en 2003, ce centre de l’OTAN sert, entre autres, à former et entraîner les états-majors alliés et à organiser de grands exercices militaires de l'Alliance atlantique (photo d’illustration). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Contactés par l'AFP, les services de sécurité intérieure (PST), en charge du contre-terrorisme, ont confirmé avoir procédé à une arrestation, sans détailler les soupçons qui ont motivé cette interpellation.

«Il est soupçonné au titre (de la disposition) du code pénal qui a trait à la préparation d'un acte terroriste», a indiqué une responsable des services, Line Nyvoll Nygaard, dans un SMS. Par ailleurs, évoquant «l'enquête en cours», un porte-parole de PST s'est refusé à tout autre commentaire.

Selon NRK, qui cite des documents de PST, le suspect aurait planifié un attentat à l'explosif contre le Centre de guerre interarmées de l'Otan situé dans le quartier de Jåttå à Stavanger, dans le sud-ouest de la Norvège.

Établi en 2003, ce centre sert, entre autres, à former et entraîner les états-majors alliés et à organiser de grands exercices militaires de l'Alliance atlantique.

Né et ayant grandi en Norvège, le suspect aurait exprimé des sympathies pour le groupe État islamique et aurait été vu dans son école avec un drapeau de cette organisation radicale islamiste, précise le même média.

Placé vendredi en détention provisoire pour deux semaines, il rejette les soupçons qui le visent, a déclaré à l'AFP son avocat, Knut Lerum. L'interpellation a eu lieu jeudi dans la région du Rogaland (sud-ouest), où se trouve Stavanger.