Le canton de Fribourg a procédé vendredi à son premier lâcher de cistudes d’Europe dans la réserve naturelle de la Grande Cariçaie. L'action s'intègre dans une opération de conservation de la seule espèce de tortue indigène de Suisse, en danger critique d’extinction.

Le premier lâcher de près de 60 individus, dont des juvéniles, a eu lieu dans la réserve naturelle de Cheyres (FR), en présence notamment du conseiller d'Etat Didier Castella. ATS

Le lâcher s'est déroulé à Cheyres (FR) en présence du conseiller d'Etat Didier Castella, chargé de l'agriculture et des forêts. Lancé par le Service des forêts et de la nature, le projet visant à renforcer la cistude sera mené jusqu’en 2028, avec le canton de Vaud, le centre Emys et l’Association de la Grande Cariçaie.

L'opération a concerné près de 60 individus, dont des juvéniles. Elle a eu lieu dans la réserve naturelle de Cheyres, au bord du lac de Neuchâtel. Très vaste, le site offre un milieu naturel particulièrement favorable à l'animal habitant les zones humides, également indispensables à la survie de nombreuses autres espèces.

Avec l'Uni de Neuchâtel

Un lâcher de cistudes aura ensuite lieu chaque année, toujours sur le même site. Munis d’un traceur GPS, 10 individus introduits dans la nature feront l’objet d’un suivi scientifique pendant une année. Ce dernier sera réalisé dans le cadre d’un travail de master pour l’Université de Neuchâtel, précise le communiqué.

Les connaissances acquises devraient contribuer à la conservation de l’espèce. Le projet dispose d’un financement de 48'000 francs, a noté Didier Castella. La zone définie pour le projet de renforcement n'est pas accessible au public, afin de laisser la tranquillité nécessaire aux cistudes pour pouvoir s’épanouir et se reproduire.

L'occasion pour les intervenants de rappeler qu’il est strictement interdit de procéder à des lâchers sauvages de tortues ou de tout autre animal de provenances diverses. Leur présence dans la nature peut se révéler «dramatique» pour la survie des populations indigènes, ont-ils insisté.

Avec des écoliers

Depuis les années 2010, des cistudes ont été réintroduites dans les cantons de Genève et de Neuchâtel. Figurant sur la liste rouge des reptiles menacés, la cistude d’Europe (Emys orbicularis) est l’une des espèces de vertébrés les plus vulnérables. Sa conservation est considérée comme hautement prioritaire par la Confédération.

La destruction massive des milieux naturels de la cistude d'Europe ainsi que les captures directes ont fortement contribué à la disparition de sa population. A noter qu'une classe 5H de l’école de Cheyres a participé au lâcher des cistudes, une opération réalisée sous un soleil éclatant.

La coordination du projet est assurée par un comité de pilotage composé de représentants de la Confédération, des cantons, du Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles en Suisse (KARCH), de l'association SwissEmys, du Centre Emys ainsi que des institutions zoologiques du Zoo de Berne et du Papiliorama à Chiètres (FR).