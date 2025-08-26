  1. Clients Privés
Paris Deux mineurs mis en examen pour des projets d'attaques djihadistes

ATS

26.8.2025 - 19:14

Deux mineurs ont été mis en examen le 1er août à Paris, soupçonnés de projet d'actions violentes à caractère djihadiste, a appris l'AFP mardi de sources judiciaire et proche du dossier, confirmant une information du Figaro.

Ces deux mineurs ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle (archives).
Ces deux mineurs ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle (archives).

Keystone-SDA

26.08.2025, 19:14

Ces deux mineurs ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, a indiqué la source judiciaire, dans un contexte de recrudescence de l'implication des mineurs dans ce type de projets violents depuis 2023 sur laquelle alertent les acteurs de la lutte antiterroriste.

D'après le journal, les suspects, nés dans le Val-de-Marne et à Paris en 2010 et 2008, avaient été interpellés les 29 et 30 juillet dans le cadre d'une enquête ouverte en avril dernier.

«Issus de familles d'origine arabo-musulmane, les adolescents étaient entrés en contact sur un groupe dédié, créé sur une messagerie chiffrée» et «partageaient une même fascination pour l'État islamique et diffusaient sa propagande. Ils discutaient également d'un projet de départ pour le djihad à l'étranger et étaient par ailleurs grands consommateurs de contenus ultraviolents», affirme Le Figaro.

«Passer à l'acte»

«Dépassant le stade de la fascination, ils envisageaient de passer à l'acte en évoquant divers projets d'actions violentes. Parmi eux se trouvaient des cibles symboliques: des synagogues, sur fond d'antisémitisme et de conflit au Proche-Orient, ou bien encore la tour Eiffel, vieux classique du djihadisme», ajoute le quotidien.

«Quel que soit leur objectif potentiel, les deux adolescents auraient déjà entamé des recherches sur le dark web, supermarché de la cybercriminalité, pour se procurer des armes», affirme encore le journal.

Une source proche du dossier a simplement confirmé à l'AFP qu'il est reproché à ces deux mineurs «des projets d'action violente divers, un projet de départ en terre de djihad et la diffusion de propagande jihadiste.»

L'AFP n'a pu joindre la défense de ces deux mineurs.

