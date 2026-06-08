  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pronostic vital engagé Une motocycliste grièvement blessée dans une collision à Collonge-Bellerive

ATS

8.6.2026 - 18:54

Le pronostic vital d'une motocycliste, percutée par une automobiliste sur la commune de Collonge-Bellerive (GE), est engagé. Cette femme a été héliportée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

La motocycliste accidentée a été percutée par une automobiliste qui cilrculait en direction de Collonge-Bellerive (GE).
La motocycliste accidentée a été percutée par une automobiliste qui cilrculait en direction de Collonge-Bellerive (GE).
ATS

Keystone-SDA

08.06.2026, 18:54

08.06.2026, 18:59

L'accident a eu lieu lundi peu avant 17h00, a affirmé en début de soirée à Keystone-ATS le porte-parole de la police genevoise Alexandre Brahier. L'automobiliste circulait sur la route d'Hermance en direction du centre du village de Collonge-Bellerive.

Cette quinquagénaire s'est déportée vers la gauche de la chaussée pour une raison que les investigations devront établir. La motocycliste, également quinquagénaire, arrivait elle en face et a été percutée.

Pour les relevés, la route a dû être fermée sur plusieurs centaines de mètres et des déviations ont été établies.

Les plus lus

Un «3» pris pour un «8» : l’incroyable bourde qui coûte cher à l’Italie
Netanyahu contre Trump : le Premier ministre israélien joue «un pari» dangereux
Les océans approchent un basculement irréversible, avertit l’ONU
Le frère du principal suspect en garde à vue pour viol sur mineur
Voici comment Audrey Werro a choqué le monde de l’athlétisme
Patrick Bruel en garde à vue, deux nouvelles plaintes pour viols