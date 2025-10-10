Propos chocs : Donald Trump persiste et signe

Donald Trump et son ministre de la Santé ont encore relayé jeudi des théories infondées sur les causes de l'autisme. Ils ont incriminé la circoncision et, une nouvelle fois, la prise de paracétamol, des propos immédiatement dénoncés par les experts.

«Deux études montrent que les enfants circoncis précocement ont deux fois plus de risques d'être autistes», a notamment clamé Robert Kennedy Jr, ministre de la Santé, lors d'un conseil des ministres à la Maison Blanche. Et d'ajouter: «cela est très probablement dû au fait qu'on leur administre du paracétamol.»

«Rien de tout ça n'a de sens», condamne auprès de l'AFP Helen Tager-Flusberg, professeure à l'Université de Boston et spécialiste de l'autisme. Selon elle, aucun étude scientifique solide ne porte à croire que la circoncision d'un enfant ou bien sa prise de paracétamol (Doliprane, Dafalgan ou Tylenol en Amérique du Nord) puisse favoriser le développement d'un trouble autistique.

Pour autant, le président républicain, coutumier des assertions sans fondement scientifique, a appelé jeudi les Américains à ne pas en donner aux enfants ni aux femmes enceintes, contre l'avis des médecins. En septembre, il avait déjà lié la prise de paracétamol lors de la grossesse au développement de l'autisme, allant à l'encontre du consensus scientifique.

Si des études ont suggéré la possibilité d'un tel lien, il n'a pas été avéré scientifiquement et l'analyse la plus solide à ce jour l'écarte même. «Ils avancent des affirmations sur le rôle du paracétamol qui ne sont tout simplement corroborées par aucune étude scientifique», regrette Mme Tager-Flusberg.

Quant au possible rôle de la circoncision, il provient principalement d'une étude «truffée d'erreurs» publiée en 2015, selon David Mandell, professeur en psychiatrie à l'université de Pennsylvanie.

«Une revue plus récente des études dans ce domaine ne trouve aucun lien entre la circoncision et des effets psychologiques néfastes», insiste ce spécialiste de l'autisme auprès de l'AFP.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump s'en est pris ouvertement aux instances médicales et scientifiques et a multiplié les assertions infondées sur l'autisme et les vaccins. Son ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr, célèbre pour ses positions antivaccins, s'est lui fait le relais de désinformation sur ces sujets.