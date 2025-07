La police vaudoise met en garde contre une nouvelle vague d'envois de SMS frauduleux. Ceux-ci incitent les destinataires à cliquer sur un lien pour prétendument payer une amende de stationnement.

De faux messages d'amende de stationnement sont actuellement diffusés dans le canton de Vaud (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les messages en question redirigent vers des sites frauduleux tels que «parkings-vd.com» et «parkings-ge.com», qui usurpent l'identité visuelle de la gendarmerie vaudoise ou de la fondation des parkings genevoise, prévient mercredi la police cantonale dans son communiqué. Les escrocs saisissent les données personnelles et bancaires de leurs victimes pour effectuer des achats frauduleux en ligne.

Dans un second temps, ils contactent aussi leurs victimes par téléphone, se faisant passer pour leur banque. Ils les incitent alors à fournir des identifiants d'e-banking ou à scanner des codes QR, ce qui leur permet ensuite de vider les comptes bancaires.

La police vaudoise appelle à la prudence et souligne qu'elle ne contacte jamais des personnes par SMS pour payer des amendes. Elle rappelle aussi qu'il ne faut pas cliquer sur le lien d'un SMS douteux et ne jamais scanner un code QR inconnu. Si des données bancaires sont volées, il faut immédiatement bloquer ses cartes via sa banque et déposer plainte dans un poste de police, ajoute-t-elle.