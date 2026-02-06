  1. Clients Privés
Embarras public Publication anarchique des dossiers Epstein : des remous sans fin !

ATS

6.2.2026 - 07:51

Un puits sans fond de millions de pages, photographies et vidéos, caviardées à foison et livrées sans logique apparente: les dossiers sur Jeffrey Epstein publiées par le ministère américain de la justice n'ont pas provoqué de tournant majeur dans l'affaire pédocriminelle, mais continuent d'avoir des répercussions importantes pour nombre de personnalités. La mention d'un nom dans les correspondances du criminel sexuel, mort en prison en 2019, ne présuppose aucun acte répréhensible.

Les dossiers sur Jeffrey Epstein publiées par le ministère américain de la justice n'ont pas provoqué de tournant majeur dans l'affaire pédocriminelle.
Les dossiers sur Jeffrey Epstein publiées par le ministère américain de la justice n'ont pas provoqué de tournant majeur dans l'affaire pédocriminelle.
ats

Keystone-SDA

06.02.2026, 07:51

Spectre, stratégie, style

La masse de messages et de courriels des dossiers Epstein, mis en ligne en trois vagues depuis décembre, éclaire un système où le trafic sexuel coexiste avec une stratégie d'influence internationale du financier, dont l'obsession pour les femmes affleure jusque dans des échanges initialement professionnels.

Dans le corpus dévoilé, Jeffrey Epstein apparaît d'abord comme un intermédiaire actif entre personnalités publiques, diplomates, entrepreneurs, artistes et scientifiques, au réseau tentaculaire parmi les riches et puissants.

Du milliardaire libertarien Peter Thiel à la banquière Ariane de Rothschild, en passant par l'ex-premier ministre d'Israël Ehoud Barak, il conseille, met en relation, finance ou sollicite ses interlocuteurs selon des intérêts ciblés, parfois avec insistance.

Il cherche également beaucoup à se rapprocher de responsables politiques, notamment en France, demandant à plusieurs contacts s'ils connaissent le président Emmanuel Macron ou peuvent lui faire rencontrer l'ancien ministre des finances Bruno Le Maire ou l'ex-président Nicolas Sarkozy.

Les relations d'Epstein, que le président américain Donald Trump a fréquenté dans les années 1990, couvrent un spectre sans exclusive idéologique, allant de Steve Bannon, figure de la droite dure américaine, à Noam Chomsky, influent intellectuel de gauche radicale.

«Cela part en vrille». Un célèbre intellectuel a volé au secours de Jeffrey Epstein

«Cela part en vrille»Un célèbre intellectuel a volé au secours de Jeffrey Epstein

Jeunes femmes

Mais le recrutement de jeunes femmes revient de manière récurrente, corroborant l'existence d'un réseau de relais chargés d'identifier et d'introduire des «assistantes» auprès d'Epstein. La correspondance publiée inclut aussi des messages à caractère misogyne, raciste ou homophobe et des échanges de photographies de femmes nues.

Le ministère s'est d'ailleurs attiré les foudres de victimes du criminel sexuel dénonçant la révélation de documents dévoilant leurs identités et qui ont dû être retirés.

Enfin, un emploi du temps extrêmement détaillé et une attention à la discrétion est mis en lumière, Jeffrey Epstein privilégiant souvent les échanges téléphoniques et rencontres en face-à-face aux communications écrites.

Son style écrit, télégraphique et souvent abrupt, peut d'ailleurs dérouter ses interlocuteurs. «Pardon, mes abréviations sont souvent incompréhensibles», reconnaît-il dans un échange de SMS avec un homme d'affaires indien.

«Corruption aggravée». Affaire Epstein : l’ex-Premier ministre norvégien rattrapé par les révélations

«Corruption aggravée»Affaire Epstein : l’ex-Premier ministre norvégien rattrapé par les révélations

Enquête et démissions

Si le ministère américain de la justice a considéré ne pas voir matière à de nouvelles poursuites, chaque publication de documents a entraîné une salve additionnelle de répercussions publiques.

Aux Etats-Unis, Bill Clinton et sa femme Hillary Clinton ont finalement accepté d'être auditionnés par une commission du Congrès sur les liens d'amitié de l'ancien président avec Epstein.

Au Royaume-Uni, l'ancien ministre et figure du parti travailliste Peter Mandelson, déja démis de ses fonctions d'ambassadeur britannique à Washington, est désormais sous le coup d'une enquête de police, fragilisant encore davantage par ricochet le premier ministre Keir Starmer.

La charge s'est aussi alourdie pour l'ex-prince britannique Andrew, maintenant exilé loin de Windsor, avec la mise au jour de nouvelles images avec une jeune fille non identifiable et échanges avec Jeffrey Epstein. «Le frère» dont a «toujours rêvé» son ex-femme, Sarah Ferguson, selon des messages dévoilés.

Egalement dans le gotha des monarchies européennes, la princesse Mette-Marit, future reine de Norvège, voit à son tour sa réputation entachée par la révélation d'une proximité insoupçonnée avec le criminel sexuel.

Embarras public pour nombre de personnalités, qui ont souvent minimisé voire nié leurs rapports avec Epstein, – de Bill Gates à l'ancien premier ministre norvégien Thorbjørn Jagland ou au président des JO de Los Angeles 2028 Casey Wasserman -, les amitiés dévoilées ou confirmées ont aussi provoqué des démissions.

En Slovaquie, Miroslav Lajcák, ancien ministre et conseiller du premier ministre Robert Fico; en France, la productrice de cinéma Caroline Lang, fille de l'ancien ministre Jack Lang, après la révélation d'une société «offshore» créée avec le financier américain. En Norvège, l'ex-ambassadrice à l'ONU Mona Juul a été relevée de ses fonctions.

Affaire Epstein. Jack Lang : «Je suis sans doute un pauvre naïf, un pauvre innocent, un pauvre débile»

Affaire EpsteinJack Lang : «Je suis sans doute un pauvre naïf, un pauvre innocent, un pauvre débile»

Diffusion erratique

Des documents en abondance, en grande partie caviardés, souvent en doublons et un téléchargement intégral compliqué voire impossible: analyser les dossiers Epstein représente un défi majeur. Les quatre lots de données mis en ligne vendredi représentent quelque 2,7 millions de pages, le plus lourd volume publié depuis la fin décembre.

La plupart correspondent à des documents PDF, avec texte ou photographie. Pour les vidéos, enregistrées à un autre endroit, un PDF vide est aussi publié. Un courriel peut apparaître plusieurs fois, chaque réponse devenant un nouveau document incluant les messages précédents. Certains documents sont aussi des numérisations d'écrits manuscrits parfois illisibles ou incompréhensibles.

Les liens de téléchargement intégral ont été retirés rapidement après leur mise en ligne. Conséquence: pour reconstituer les dossiers, il faut désormais télécharger chaque fichier un à un.

Archive sur l’affaire Epstein

Affaire Epstein Trump appelle à passer à autre chose

Affaire Epstein Trump appelle à passer à autre chose

Donald Trump s'en est pris mardi à une journaliste de CNN qui l'interrogeait sur le dossier Epstein. Le président américain a jugé que le moment était venu pour les Etats-Unis de tourner la page.

04.02.2026

