Des défenseurs des animaux dénoncent une publicité «cynique» de Migros

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une plainte sur le feu Des défenseurs des animaux dénoncent une publicité «cynique» de Migros

ATS

7.6.2026 - 14:08

Une alliance d’organisations de protection des animaux critique une publicité de Migros: l’affirmation «Toujours d’actualité: le bien-être animal» embellit la réalité, selon elles. Le distributeur rejette ces accusations.

Migros devrait encourager la vente de produits végétaux: «Ce serait en effet réellement respectueux des animaux», indique l'organisation «Werbemist».
Migros devrait encourager la vente de produits végétaux: «Ce serait en effet réellement respectueux des animaux», indique l'organisation «Werbemist».
ATS

Keystone-SDA

07.06.2026, 14:08

07.06.2026, 14:18

L’équipe de «Werbemist» (publicité bidon) prévoit de déposer dans les prochains jours une plainte auprès de la Commission suisse pour la loyauté (CSL), a-t-elle indiqué dimanche à Keystone-ATS, revenant sur une information de la SonntagsZeitung. Derrière «Werbemist» se trouvent les organisations de protection des animaux «Animal Rights Switzerland», «Sentience» ainsi que la «Fondation pour l’animal en droit (TIR)» et «Tier im Fokus (TIF)».

L’affirmation «Toujours d’actualité: le bien-être animal», utilisée dans une campagne publicitaire de Migros, est «cynique» au regard des graves problèmes de protection des animaux dans l’élevage, affirme les organisations. Et celles-ci d'évoquer notamment de douloureuses fractures du bréchet, un os de la poitrine, chez les poules pondeuses ou l’étourdissement au CO2 des porcs qui provoque une panique due à leur suffocation.

Malgré cela, Migros peut utiliser les labels «bien-être animal» ou «respectueux des animaux» à des fins publicitaires, ces termes n’étant pas protégés juridiquement, selon «Werbemist». Dans sa plainte, l’alliance de protection des animaux accuse ainsi Migros de «welfare washing» (de s'en laver les mains).

Migros a rejeté ces accusations. Le bien-être animal constitue un engagement clair de l’entreprise, a déclaré une porte-parole à Keystone-ATS. Les standards sont régulièrement contrôlés et des améliorations mises en œuvre. Il est toutefois également clair, a ajouté Migros, que les défis liés à l’élevage ne peuvent être abordés «qu’en collaboration avec l’agriculture, la recherche et les autorités».

Les plus lus

Vous allez prendre l'avion ? Attention à ces changements !
La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale
«La France ne protège pas ses filles»: un mouvement est lancé, les stars se mobilisent
Cet appartement de luxe attend un acheteur – pour 14,5 millions
Mariage chez les Royals: tout le gratin réuni, même les filles d'Andrew
Des défenseurs des animaux dénoncent une publicité «cynique» de Migros