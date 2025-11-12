Un total de 42 personnes sont portées disparues et présumées décédées après un récent naufrage au large de la Libye. Depuis le début de l'année, les tentatives de rejoindre l'Europe par la Méditerranée ont fait plus de 1000 victimes.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dirigée par Amy Pope alerte sur le nombre important de victimes en Méditerranée (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Samedi dernier, les autorités libyennes ont mené un sauvetage après le chavirement d'un bateau pneumatique, a précisé mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). L'embarcation était partie le 3 novembre de Zuwara avec 47 hommes et deux femmes à son bord, selon des rescapés.

Quelques heures plus tard, elle a chaviré et seuls sept hommes ont pu être sauvés après avoir dérivé pendant six jours en mer. Parmi les victimes, deux tiers étaient des Soudanais, en proie à une guerre civile depuis plus de deux ans. L'OIM a soigné et distribué de la nourriture et de l'eau aux rescapés en collaboration avec les autorités locales.

Plusieurs naufrages ont eu lieu ces dernières semaines en Méditerranle. Avant même celui-ci, le nombre de victimes depuis le début de l'année avait franchi récemment 1000, a également affirmé l'organisation.

Plusieurs ONG déplorent l'attitude des autorités libyennes qui tirent sur les navires de migrants et de sauvetage. L'OIM demande encore des voies sûres pour les migrations, des secours plus efficaces et davantage de collaboration entre les Etats.