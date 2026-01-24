  1. Clients Privés
Grâce à l'IA Quand des escrocs se font passer pour le roi des Belges

ATS

24.1.2026 - 16:18

Mails, coups de fil, voire vidéos générées par l'intelligence artificielle... Des escrocs se font passer pour le roi des Belges pour tenter de soutirer de l'argent à des dignitaires étrangers ou des chefs d'entreprise, selon la justice belge qui mène l'enquête.

Le roi des Belges, Philippe, lors d'une intervention télévisée le 16 mars dernier (archives).
Le roi des Belges, Philippe, lors d'une intervention télévisée le 16 mars dernier (archives).
KEYSTONE/AP/Benoit Doppagne

Keystone-SDA

24.01.2026, 16:18

Les victimes sont minutieusement sélectionnées à partir de leurs connexions éventuelles avec la famille royale belge, a expliqué le parquet fédéral samedi.

Depuis début 2025, par téléphone, courriel ou par l'application de messagerie WhatsApp, des inconnus usurpent l'identité du roi Philippe, de son chef de cabinet Vincent Houssiau ou du général-major Stéphane Dutron, chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS), pour tenter d'obtenir de l'argent.

«Heureusement, la plupart des victimes se sont rapidement rendu compte de la supercherie» et «dans un seul cas, une somme d'argent a effectivement été transférée», souligne le parquet fédéral.

Les suspects ont contacté des familles belges proches de la famille royale, des dignitaires étrangers et des chefs d'entreprise.

Ils ont d'abord sollicité un soutien financier pour une prétendue libération de journalistes belges qui seraient retenus en otage en Syrie.

Après plusieurs semaines sans nouveau signalement, une nouvelle vague de tentatives d'escroquerie a été observée au début du mois de janvier 2026.

Gala fictif

Cette fois, ce sont surtout des chefs d'entreprise belges qui ont été approchés, avec un «nouvel élément frappant», une invitation à un entretien vidéo dans le but de les convaincre qu'il s'agit effectivement du roi.

«Les images de cet entretien vidéo sont vraisemblablement générées par intelligence artificielle», selon la justice.

En outre, certains chefs d'entreprise reçoivent de fausses invitations à un dîner de gala fictif, avec une demande de contribution ou de parrainage pour un événement qui n'existe pas en réalité.

Le parquet mène l'enquête avec des services spécialisés de la police fédérale.

