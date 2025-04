Quand deux géants de la littérature en viennent aux mains

Elle s'en souvient près de 50 ans plus tard: la romancière mexicaine Elena Poniatowska raconte comment l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, décédé dimanche à Lima, a réglé ses comptes un soir en public avec un autre géant de la littérature, Gabriel Garcia Marquez.

Mario Vargas Llosa, décédé dimanche à Lima, a réglé ses comptes un soir en public avec Gabriel Garcia Marquez (photo). Album / Cesar Malet

Keystone-SDA ATS

C'était le 12 février 1976 à Mexico, lors d'un «evento» (réception) culturel convivial et policé comme la capitale mexicaine les aime, en l'occurrence la première du documentaire «Odisea de los Andes» (Odyssée dans les Andes) sur les survivants d'un crash d'avion dans les montagnes du Chili.

Parmi les invités, deux figures du fameux «boom» du roman latino-américain, le Colombien Gabriel Garcia Marquez, 48 ans, et le Péruvien Mario Vargas Llosa, 39 ans, tous deux futurs prix Nobel de littérature. Et la journaliste et romancière Elena Poniatowska, née à Paris d'une mère mexicaine et d'un père descendant de la noblesse polonaise, 92 ans aujourd'hui.

Une tranche de viande

«J'étais assise à côté de Gabriel García Marquez par hasard. Souriant, il est allé le saluer mais Vargas Llosa lui a donné un coup de poing», raconte-t-elle au lendemain de la mort du dernier géant du «boom» des années 60.

Comme dans une bande dessinée, «Elenita» comme l'appellent les Mexicains, est allée acheter une tranche de viande pour soigner l'oeil au beurre noir de Garcia Marquez. «Il y avait un marchand de hamburgers tout près. Comme il l'avait frappé à l'oeil et sur la joue, j'ai acheté un filet et je lui ai dit qu'il se le mette dessus».

L'auteur de «Cent ans de solitude» s'en est sorti avec un superbe hématome à l'oeil gauche et une égratignure sur l'aile du nez, immortalisés par une photo de Rodrigo Moya.

Jalousie

Vargas Llosa n'aurait pas apprécié que «Gabo» s'approche de trop près de sa femme Patricia. «Ça, c'est pour ce que tu as fait à Patricia», lui aurait-il crié d'après la presse mexicaine de l'époque. «Je n'ai jamais rien su, ni n'ai voulu vérifier. Ce n'est pas mon rôle», commente Mme Poniatowska.

Les deux hommes ont passé un pacte de silence pour ne jamais revenir sur l'incident, a révélé Vargas Llosa en 2014 après la mort de Gabo. Ils avaient pourtant été «de grands amis, des voisins à Barcelone, des complices», raconte le journaliste péruvien Jaime Bayly, auteur d'un roman sur le coup de poing ("Los genios», les génies).

La politique les a séparés, quand Vargas Llosa a pris ses distances avec la gauche dans les années 1970. Père du journalisme indépendant au Mexique, Julio Scherer assure que Vargas Llosa lui a demandé de ne pas raconter l'incident dans les colonnes de l'Excelsior, dans un livre publié en 2007.