Voilà ce que l'on fera de la baleine à bosse si elle meurt

La baleine à bosse échouée au large de la côte est de l'Allemagne ne survivra probablement pas. Après sa mort, sa carcasse doit être analysée et transformée en carburant.

Une photo prise par drone montre la baleine à bosse dans la baie de Wismar. Daniel Müller/Greenpeace Germany/dpa

Dominik Müller Dominik Müller

La baleine à bosse échouée dans la mer Baltique, que l'Allemagne a baptisée «Timmy», est certes encore en vie, mais son état est considéré comme critique selon les experts. L'animal est très affaibli et présente des blessures à la peau - il est probable qu'il ne survive pas à son échouage.

Si le mammifère marin meurt, l'entreprise SecAnim se chargera de le récupérer et de l'évacuer. Mais le cadavre doit d'abord être examiné par des scientifiques afin de déterminer la cause de la mort. Le Musée allemand de la mer a déjà fait part de son intérêt pour le squelette.

«Une fois le squelette retiré, la carcasse de la baleine sera en grande partie démontée», explique à «"Focus" »un porte-parole de Saria, la maison mère de SecAnim . SecAnim chargera la baleine pour le compte des autorités à l'aide de grues ou d'un système de treuil et la transportera dans des véhicules spéciaux fermés jusqu'au site de l'entreprise, situé à environ 130 kilomètres.

Les carcasses seront traitées

Sur place, les restes seront traités selon des règles d'hygiène strictes, sans autre examen - il n'y a pas de risque d'épidémie. Selon l'entreprise, on peut notamment en tirer du combustible neutre en CO₂ pour les centrales électriques ou du «biodiesel de haute qualité et respectueux de l'environnement».

On ne sait pas pour l'instant combien de temps prendront la récupération et le traitement, ni quels seront les coûts.

L'idée de transformer une baleine morte en carburant n'est pas nouvelle. En 2012, un cachalot s'était échoué et était mort sur la côte belge. Une entreprise avait alors déclaré pouvoir transformer la carcasse de près de 30 tonnes en quelque 50 000 kilowattheures d'électricité, soit assez pour alimenter 14 foyers pendant un an.

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