Trafic aérien suspendu, ouvertures de la bourse et des banques retardées, groupes de supporters devant les établissements: en Corée du Sud, l'équivalent du baccalauréat jeudi est une cause nationale, pour laquelle rien n'est laissé au hasard.

Des bouddhistes sud-coréens prient au temple Bongeunsa alors que les étudiants passent l'examen annuel d'entrée à l'université, connu localement sous le nom de Suneung, à Séoul, le 13 novembre 2025. AFP

Keystone-SDA ATS

Plus de 550'000 étudiants sont inscrits à l'édition 2025 du Suneung.

De bons résultats à cet examen d'un jour sont essentiels pour s'assurer une place dans les meilleures universités du pays, car contrairement au baccalauréat en Suisse, qui est réussi ou raté, le Suneung est un test qui sert à classer les étudiants, selon leur note globale. Plus l'étudiant se trouve haut dans le classement, plus il aura de choix.

Entre 13h05 et 13h40, horaire de l'épreuve de compréhension orale d'anglais, le ministère des transports a imposé une interdiction pour tous les décollages et atterrissages. Pas mois de 140 vols, dont 75 internationaux, sont touchés par cette décision, a dénombré le ministère.

Pas d'algues mais du riz collant

Pour éviter une circulation matinale trop dense pouvant provoquer des retards d'étudiants, certains services publics et des banques demandent à leurs employés de commencer une heure plus tard. Les vidéos de la police accompagnant en urgence des étudiants retardataires vers les salles d'examen connaissent chaque année d'énormes succès.

Le Suneung est aussi associé à de nombreuses croyances et superstitions: ce jour-là, il faut éviter de manger de la soupe aux algues, car ses brins glissants et gluants pourraient faire «glisser et chuter» les étudiants. En revanche, le gâteau de riz est recommandé en raison des vertus collantes de l'aliment qui permet aux connaissances de rester «collées» dans la tête de l'élève.

Après avoir jeté un dernier regard tendre à leur enfant devant le centre d'examen, certains parents se rendent directement à l'église ou dans des temples.

Cette année, l'admission à l'université est aussi conditionnée par le comportement des étudiants. Devant la hausse des cas de harcèlement moral, devenu un problème social majeur en Corée du Sud, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire la prise en compte d'éventuels dossiers de violence alors que ce n'était auparavant qu'une recommandation.