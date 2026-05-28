  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Blatten, un an après «Voir le pire scénario se dérouler sous mes yeux a été un véritable choc»

ATS

28.5.2026 - 06:50

Stupéfait, choqué, bouleversé: plusieurs personnalités suisses racontent comment elles ont vécu l'éboulement destructeur de Blatten (VS), dans le Lötschental, il y a un an. L'agence Keystone-ATS a recueilli des témoignages.

Une immense avalanche composée d'un mélange de glace, de roches, de neige et d'eau a atteint le fond de la vallée à Wiler, suite à l'effondrement du glacier de Birch au-dessus de Blatten, en Suisse, le mercredi 28 mai 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Une immense avalanche composée d'un mélange de glace, de roches, de neige et d'eau a atteint le fond de la vallée à Wiler, suite à l'effondrement du glacier de Birch au-dessus de Blatten, en Suisse, le mercredi 28 mai 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.05.2026, 06:50

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter:

«Les images de la dévastation dans le Lötschental m'ont beaucoup émue. C'est terrible de perdre son chez-soi. J'ai ressenti la souffrance des habitants de Blatten».

Le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer (PLR):

«J'ai d'abord ressenti une profonde tristesse face à la souffrance des habitants qui, en quelques instants, ont perdu une partie de leur vie, de leur histoire et de leur environnement familier. Au milieu de cette tragédie, j'ai aussi ressenti un fort sentiment de responsabilité et une grande fierté de voir tout un canton et tout un pays se mobiliser pour soutenir le Lötschental».

La conseillère d'Etat Franziska Biner:

«L'éboulement m'a remplie d'une profonde terreur et d'une grande consternation. Il m'a laissé un sentiment d'impuissance face aux forces colossales de la nature. De tels moments nous rappellent à quel point l'être humain est petit et combien il est important d'aborder la nature avec respect et humilité. Ma gratitude est d'autant plus grande que des vies humaines ont pu être sauvées».

Le conseiller d'Etat Franz Ruppen:

«J'ai été profondément impressionné par le contraste entre l'ampleur de la catastrophe et le calme avec lequel la population y a fait face. Malgré une situation d'une gravité exceptionnelle, les habitants ont fait preuve d'une sérénité et d'une solidarité qui méritent un grand respect. Aujourd'hui, le rétablissement des voies d'accès à Blatten suscite un fort sentiment d'espoir. C'est un signe concret que la vie dans le Lötschental a un avenir».

Le conseiller d'Etat Mathias Reynard:

«L’éboulement a provoqué en moi un mélange de tristesse face à la souffrance des habitants de Blatten et du Lötschental, et de gratitude pour la vague de solidarité qui a déferlé sur toute la Suisse».

Le conseiller d'Etat Christophe Darbellay:

«L'éboulement m'a rempli d'une grande tristesse. Malheureusement, une personne a perdu la vie et des habitants, des entrepreneurs, des agriculteurs ainsi que des hôteliers ont tout perdu. Au fil des jours et des semaines qui ont suivi, la tristesse a progressivement laissé place à un sentiment de fierté: la fierté de voir toute une communauté se relever et s'unir pour la reconstruction de Blatten.»

Le géologue cantonal Guillaume Favre-Bulle:

«Voir le pire scénario se dérouler sous mes yeux a été un véritable choc. Puis j'ai pris conscience de l'ampleur des dégâts et des conséquences humaines de cette catastrophe. Nos pensées vont aux proches de la personne décédée ainsi qu'aux habitants durement touchés par l'événement.»

La directrice de la Chaîne du Bonheur, Miren Bengoa:

«Nous sommes comme toujours profondément impressionnés par la générosité de la population suisse. Cet événement nous enseigne une fois de plus l'importance de la solidarité vécue: grâce aux dons, nous avons pu soutenir les personnes touchées et leur montrer qu'elles ne sont pas seules face à leurs soucis. Nous transmettons les nombreux remerciements venus de Blatten à tous les donateurs et donatrices.»

Le responsable aide en cas de catastrophe de Caritas Silvano Allenbach:

«L'éboulement a brusquement bouleversé la vie de nombreuses personnes. Pour Caritas Suisse, il était clair dès le début qu'il fallait rapidement soutenir les personnes frappées. En même temps, nous avons été touchés par la grande solidarité de la population: c'est un signe fort de la cohésion en Suisse. De tels événements naturels montrent à quel point des espaces de vie entiers peuvent être vulnérables.»

La chanteuse valaisanne Sina:

«Dans le contexte de Blatten, les actes comptaient pour moi plus que les mots. Avec mes amis artistes, j'ai eu la chance de pouvoir contribuer à récolter plus de 500'000 francs pour le village en participant à un gala de bienfaisance en Valais.»

Le président du PVL Jürg Grossen:

«L’éboulement a été un moment de stupéfaction. Lorsque les forces de la nature détruisent un village, on prend conscience de notre vulnérabilité. En même temps, j’ai été touché par l’énorme volonté d’aider; cette solidarité donne de l’espoir».

Le directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne Thomas Egger:

«L'éboulement m'a profondément bouleversé. Tout un village de montagne a disparu de la carte et ses habitants ont perdu leur chez-soi. Les nombreuses manifestations de solidarité de la part de la population et du monde politique me remplissent de fierté. Elles prouvent que la cohésion dans le pays fonctionne».

Les plus lus

«La pièce avait commencé depuis quinze minutes...» – Incident au théâtre avec Bruel
Une compagnie annule toutes les liaisons de la Suisse vers ce haut-lieu de vacances
Blatten: où sont passés les 30 millions versés à la commune ?
Agression sexuelle : face à Trump, cette femme est au coeur du tumulte
Abonnements payants lancés pour Instagram, Facebook et WhatsApp
Les Etats-Unis frappent l'Iran qui vise une base américaine