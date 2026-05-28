Stupéfait, choqué, bouleversé: plusieurs personnalités suisses racontent comment elles ont vécu l'éboulement destructeur de Blatten (VS), dans le Lötschental, il y a un an. L'agence Keystone-ATS a recueilli des témoignages.

Une immense avalanche composée d'un mélange de glace, de roches, de neige et d'eau a atteint le fond de la vallée à Wiler, suite à l'effondrement du glacier de Birch au-dessus de Blatten, en Suisse, le mercredi 28 mai 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

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La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter:

«Les images de la dévastation dans le Lötschental m'ont beaucoup émue. C'est terrible de perdre son chez-soi. J'ai ressenti la souffrance des habitants de Blatten».

Le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer (PLR):

«J'ai d'abord ressenti une profonde tristesse face à la souffrance des habitants qui, en quelques instants, ont perdu une partie de leur vie, de leur histoire et de leur environnement familier. Au milieu de cette tragédie, j'ai aussi ressenti un fort sentiment de responsabilité et une grande fierté de voir tout un canton et tout un pays se mobiliser pour soutenir le Lötschental».

La conseillère d'Etat Franziska Biner:

«L'éboulement m'a remplie d'une profonde terreur et d'une grande consternation. Il m'a laissé un sentiment d'impuissance face aux forces colossales de la nature. De tels moments nous rappellent à quel point l'être humain est petit et combien il est important d'aborder la nature avec respect et humilité. Ma gratitude est d'autant plus grande que des vies humaines ont pu être sauvées».

Le conseiller d'Etat Franz Ruppen:

«J'ai été profondément impressionné par le contraste entre l'ampleur de la catastrophe et le calme avec lequel la population y a fait face. Malgré une situation d'une gravité exceptionnelle, les habitants ont fait preuve d'une sérénité et d'une solidarité qui méritent un grand respect. Aujourd'hui, le rétablissement des voies d'accès à Blatten suscite un fort sentiment d'espoir. C'est un signe concret que la vie dans le Lötschental a un avenir».

Le conseiller d'Etat Mathias Reynard:

«L’éboulement a provoqué en moi un mélange de tristesse face à la souffrance des habitants de Blatten et du Lötschental, et de gratitude pour la vague de solidarité qui a déferlé sur toute la Suisse».

Le conseiller d'Etat Christophe Darbellay:

«L'éboulement m'a rempli d'une grande tristesse. Malheureusement, une personne a perdu la vie et des habitants, des entrepreneurs, des agriculteurs ainsi que des hôteliers ont tout perdu. Au fil des jours et des semaines qui ont suivi, la tristesse a progressivement laissé place à un sentiment de fierté: la fierté de voir toute une communauté se relever et s'unir pour la reconstruction de Blatten.»

Le géologue cantonal Guillaume Favre-Bulle:

«Voir le pire scénario se dérouler sous mes yeux a été un véritable choc. Puis j'ai pris conscience de l'ampleur des dégâts et des conséquences humaines de cette catastrophe. Nos pensées vont aux proches de la personne décédée ainsi qu'aux habitants durement touchés par l'événement.»

La directrice de la Chaîne du Bonheur, Miren Bengoa:

«Nous sommes comme toujours profondément impressionnés par la générosité de la population suisse. Cet événement nous enseigne une fois de plus l'importance de la solidarité vécue: grâce aux dons, nous avons pu soutenir les personnes touchées et leur montrer qu'elles ne sont pas seules face à leurs soucis. Nous transmettons les nombreux remerciements venus de Blatten à tous les donateurs et donatrices.»

Le responsable aide en cas de catastrophe de Caritas Silvano Allenbach:

«L'éboulement a brusquement bouleversé la vie de nombreuses personnes. Pour Caritas Suisse, il était clair dès le début qu'il fallait rapidement soutenir les personnes frappées. En même temps, nous avons été touchés par la grande solidarité de la population: c'est un signe fort de la cohésion en Suisse. De tels événements naturels montrent à quel point des espaces de vie entiers peuvent être vulnérables.»

La chanteuse valaisanne Sina:

«Dans le contexte de Blatten, les actes comptaient pour moi plus que les mots. Avec mes amis artistes, j'ai eu la chance de pouvoir contribuer à récolter plus de 500'000 francs pour le village en participant à un gala de bienfaisance en Valais.»

Le président du PVL Jürg Grossen:

«L’éboulement a été un moment de stupéfaction. Lorsque les forces de la nature détruisent un village, on prend conscience de notre vulnérabilité. En même temps, j’ai été touché par l’énorme volonté d’aider; cette solidarité donne de l’espoir».

Le directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne Thomas Egger:

«L'éboulement m'a profondément bouleversé. Tout un village de montagne a disparu de la carte et ses habitants ont perdu leur chez-soi. Les nombreuses manifestations de solidarité de la part de la population et du monde politique me remplissent de fierté. Elles prouvent que la cohésion dans le pays fonctionne».