Les fraises nous font de l'oeil dans les étals des supermarchés depuis quelques semaines déjà et il est vrai qu'il est difficile de ne pas succomber à la tentation. Pourtant, les délicieux fruits rouges ne sont pas encore tout à fait mûrs en Suisse. Si la saison s'approche à grands pas, voici pourquoi il est plus sage de patienter encore un peu.

Difficil de ne pas craquer devant les étals remplis de fraises étrangères... IMAGO/Pond5 Images

Terroir Fribourg ne manque pas d'arguments pour inciter les consommateurs à la patience: «Il est important de respecter le cycle de la nature: on ne peut pas avoir tout, tout le temps. Ensuite, le bilan carbone des fraises importées est catastrophique. Et finalement, une fraise dégage tout ce qu'elle a de meilleur lorsqu'elle est d'une parfaite fraîcheur !», peut-on lire sur son site internet.

Et c'est un fait: le bilan carbone des fraises espagnoles (ndlr: la grande majorité des fraises importées vient d'Espagne) est beaucoup moins bon que celui des fraises indigènes cultivées en pleine terre. Une large enquête de la Fédération suisse des consommateurs (FRC) explique qu'une botte d'asperges importées par avion du Pérou est certes encore plus polluante que des fraises venues de la péninsule ibérique par camion, mais que la fraise est «l'emblème de la déconnexion entre saison et assortiment/consommation».

Les fraises cultivées sous serre à l'étranger sont présentes dans la grande distribution en Suisse depuis janvier déjà, mais ces dernières semaines, elles sont de plus en plus nombreuses, ce qui nous donne l'impression que la pleine saison est enfin là. Mais il n'en est rien.

C'est pour bientôt!

Généralement, la saison des fraises en Suisse débute à la mi-mai et se termine au plus tard en septembre, en fonction des conditions météorologiques et des différentes variétés. En principe, la pleine saison bat son plein entre juin et juillet. En-dehors de cette période, idéalement, il ne faudrait donc pas en manger, si l'on veut consommer local et de saison.

À noter aussi que la fraise est un fruit qui ne se conserve pas longtemps une fois cueilli. Pour éviter que vos fraises ne se gâtent trop vite, les paysans suisses recommandent de les consommer ou de les transformer le plus vite possible.

Pour les conserver au réfrigérateur, il faut d’abord éliminer celles qui sont abîmées. Ensuite, le mieux est de les déposer sur une assiette ou dans un récipient sans couvercle, de préférence la tige vers le bas, en les espaçant les unes des autres. Il est aussi possible de les congeler pour en profiter tout au long de l'année.

Enfin, il ne faut pas les laver trop longtemps pour éviter qu’elles prennent le goût de l’eau.

Et si l'on allait cueillir nos fraises?

Et pour vraiment se faire plaisir, voilà une activité susceptible de plaire à toute la famille: l'autocueillette. À travers toute la Suisse, des paysans proposent des fraises en self-service.

Le principe est simple: on se rend directement chez l'agriculteur, on se munit d'un panier et l'on se sert directement dans le champ. À la sortie, on pèse le poids de sa cueillette et l'on paie le montant dû directement au producteur.

Pour trouver un lieu où cueillir des fraises près de chez vous, le site cueillette.ch regroupe de nombreuses adresses de producteurs, sans toutefois être exhaustif.