Quand Michel-Ange faisait de la prévention autour du cancer du sein

(ETX Daily Up) – Chaque année, des millions de visiteurs se pressent à la chapelle Sixtine pour admirer les fresques peintes par Michel-Ange durant la Renaissance. Celles qui se trouvent au plafond de l’édifice religieux représentent divers épisodes de la Bible. Des experts affirment que Michel-Ange a caché un détail médical surprenant dans son panneau représentant le déluge.

"Le Déluge" est l'une des fresques que Michel-Ange a peintes sur le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican. Collection Chapelle Sixtine

Comme son nom l’indique, «le Déluge» fait allusion à un épisode de la Bible durant lequel Dieu a provoqué des pluies diluviennes pour punir les hommes de leur méchanceté et de leur perversité. Seul un homme, Noé, y a échappé en construisant une arche dans laquelle sa famille et un couple de chaque espèce animale se sont réfugiés.

Dans son panneau pour la chapelle Sixtine, Michel-Ange s’attelle à représenter un groupe d’individus tentant de fuir la montée des eaux. Sur la gauche de cette fresque, on aperçoit une jeune femme quasi nue. Elle porte uniquement une cape bleue, qui laisse entrevoir sa poitrine. La façon dont Michel-Ange a peint l’un de ses seins a attiré l’attention de plusieurs experts venant d’Allemagne, d’Italie, de France, d’Autriche et du Royaume-Uni.

Dans une étude parue dans la revue The Breast, les chercheurs affirment que le sein droit de ce personnage féminin présente des anomalies significatives. Son mamelon est rétracté et déformé, tandis que la peau qui l’entoure est profondément creusée, comme s’il y avait une cicatrice. On aperçoit aussi de légères protubérances dans la partie supérieure intérieure du sein et vers l'aisselle, ce qui pourrait indiquer une hypertrophie des ganglions lymphatiques. Et donc éventuellement un cancer.

Les spécialistes sont arrivés à cette conclusion après avoir appliqué les préceptes de l’icono-diagnostic, une discipline qui consiste à diagnostiquer des maladies à partir des représentations humaines figurant sur des œuvres d’art. Pour les besoins de leur étude, les chercheurs ont comparé la poitrine de la jeune femme du «Déluge» à celles d’autres personnages féminins de Michel-Ange. «Il ressort de nos observations que Michel-Ange savait représenter des seins sains de tailles et de morphologies différentes et qu'il les a adaptés aux figures féminines de la Bible», affirment-ils.

Autrement dit, l’artiste a délibérément choisi de représenter la poitrine de son personnage féminin de cette façon. Reste encore à savoir pourquoi. Les spécialistes émettent l’hypothèse selon laquelle Michel-Ange a pris cette décision pour faire référence à la décadence humaine. «En accord avec le néoplatonisme – un courant de pensée qui influença Michel-Ange -, la quête de la beauté et de l'harmonie pouvait mener à l'immortalité, tandis que la défiguration physique ou la maladie était une expression de l'abîme spirituel», peut-on lire dans leur étude. La vue de ce sein droit serait donc un avertissement pour le spectateur.

