La boulette Quand Trump prend un faucon israélien... pour l'aigle d'Amérique!

Valérie Passello

31.12.2025

Donald Trump a pris un faucon fauché par une éolienne pour l'aigle qui est l'emblème national des Etats-Unis, en partageant une photo mardi sur sa plateforme Truth Social dans le but de mettre en cause l'énergie éolienne, l'une de ses bêtes noires.

Donald Trump a pris un faucon fauché par une éolienne pour l'aigle qui est l'emblème national des Etats-Unis, en partageant une photo mardi sur sa plateforme Truth Social.
Donald Trump a pris un faucon fauché par une éolienne pour l'aigle qui est l'emblème national des Etats-Unis, en partageant une photo mardi sur sa plateforme Truth Social.
KEYSTONE

Agence France-Presse

31.12.2025, 21:06

31.12.2025, 21:28

Sur le cliché en question gît un rapace au pied d'éoliennes. «Les éoliennes tuent tous nos beaux aigles!», s'émeut le président américain en légende.

Mais la photo a été prise il y a des années en Israël et ne montre pas un «Bald eagle» (pygargue à tête blanche), oiseau symbole de l'Amérique.

Selon une enquête de l'AFP, la photo a été publiée en 2017 par le journal israélien Haaretz, qui identifie un faucon et attribue le cliché au service israélien de gestion des parcs naturels. Des caractères hébreux sont par ailleurs visibles sur le tronc de l'éolienne.

La publication a été partagée sur X par un compte géré par la Maison Blanche et par le ministère américain de l'Energie, qui accuse les éoliennes d'enlaidir le paysage, de coûter cher et d'être une menace pour la biodiversité, notamment pour les oiseaux.

Un souci avec l'«emblème de l'Amérique»

Plusieurs élus, démocrates et républicains, ont critiqué le partage de la photo, dont le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. «Don l'endormi ne sait-il pas reconnaître l'emblème de l'Amérique?», s'est interrogé le démocrate sur les réseaux sociaux.

L'aigle est représenté sur les timbres, la monnaie, ou encore les insignes militaires américains.

Il est reconnaissable à sa tête blanche et à sa grande taille, et est une espèce commune en Amérique du Nord.

L'oiseau partagé par Donald Trump est plus petit et de couleur foncée.

Chaque année aux Etats-Unis, des centaines de milliers d'oiseaux meurent à cause des éoliennes, selon le Massachusetts Institute of Techonology. L'université a toutefois précisé en 2023 que ces décès «ne représentent qu'une infime partie des oiseaux tués par d'autres causes, comme des collisions avec des bâtiments, ou les attaques de chat domestiques».

