Karl Lagerfeld a rénové cette maison pendant 4 ans et y a passé... une nuit!

Il l'a restaurée méticuleusement pendant quatre ans, pour n'y passer sans doute qu'une seule nuit. Elle est désormais mise aux enchères. Un lieu aussi mystérieux que l'homme qui l'a laissé.

La villa de Lagerfeld : habitée une nuit, elle est maintenant à vendre La propriété de Karl Lagerfeld aux portes de Paris. Le 1er juillet 2025, elle sera mise aux enchères. La valeur estimée est de 4,635 millions d'euros. Photo: Sabine Glaubitz/dpa Pendant quatre ans, le tsar de la mode, décédé en 2019, a méticuleusement restauré la "Villa Louveciennes". Les meubles manquent toutefois : ils ont été vendus aux enchères depuis longtemps. Photo: Mediacorp/dpa Vue depuis la zone de réception du bâtiment principal sur le vaste parc de la propriété. Photo: Mediacorp/dpa Piscine et poolhouse sur la propriété de Karl Lagerfeld aux portes de Paris. Finalement, il n'y aurait passé qu'une seule nuit. Photo: Sabine Glaubitz/dpa La villa de Lagerfeld : habitée une nuit, elle est maintenant à vendre La propriété de Karl Lagerfeld aux portes de Paris. Le 1er juillet 2025, elle sera mise aux enchères. La valeur estimée est de 4,635 millions d'euros. Photo: Sabine Glaubitz/dpa Pendant quatre ans, le tsar de la mode, décédé en 2019, a méticuleusement restauré la "Villa Louveciennes". Les meubles manquent toutefois : ils ont été vendus aux enchères depuis longtemps. Photo: Mediacorp/dpa Vue depuis la zone de réception du bâtiment principal sur le vaste parc de la propriété. Photo: Mediacorp/dpa Piscine et poolhouse sur la propriété de Karl Lagerfeld aux portes de Paris. Finalement, il n'y aurait passé qu'une seule nuit. Photo: Sabine Glaubitz/dpa

dpa

Il ne s'agit pas d'une villa pompeuse, pleine de fantaisie opulente, mais plutôt d'un manoir à l'élégance froide, qui évoque davantage la représentation bourgeoise que la splendeur royale: la «Villa Louveciennes» de Karl Lagerfeld. Pendant des années, le tsar de la mode, décédé en 2019, a rénové et aménagé cette propriété située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Paris, pour finalement ne presque jamais l'habiter. Un lieu aussi mystérieux que son créateur.

Le 1er juillet, la propriété sera vendue aux enchères. Selon les notaires chargés de la vente, sa valeur est estimée à 4,635 millions d'euros. A Louveciennes, où les nobles de la cour de Versailles faisaient autrefois construire leurs résidences de campagne, on achète environ 600 mètres carrés de surface habitable. Un ancien pavillon de chasse avec une entrée majestueuse, des salons élégants, un bureau, plusieurs chambres, quatre salles de bains et un ascenseur.

Le parc est vaste, avec une piscine, un pool house et un court de tennis. Plusieurs dépendances en font partie tout comme un soupçon de biographie qui reste perceptible dans chaque pièce. Seuls les meubles manquent: ils ont été vendus aux enchères depuis longtemps.

Une nuit dans le pool house

En 2014, Lagerfeld a acheté la propriété et l'a fait réaménager au cours des quatre années suivantes avec cette obsession du détail qui est indissociable de son nom. Comme souvent, le mythe et la réalité se mêlent chez lui. Pièce après pièce, une œuvre d'art totale a vu le jour, achevée jusqu'à l'extincteur chromé, composée comme une collection. Et pourtant, il n'y aurait finalement passé qu'une seule nuit.

On dit que Lagerfeld a acheté la villa dans le seul but d'assouvir l'une de ses grandes passions: la décoration intérieure. KEYSTONE/DPA/Henning Kaise

Selon les notaires, le maestro n'aurait pas dormi dans le bâtiment principal, mais dans le poolhouse en verre: un cube élégant avec cuisine, chambre et sauna intégrés. Adjacente au pool house, une pelouse silencieuse, clôturée pour l'occasion, autrefois aire de jeu de Choupette, le petit chat birman de Lagerfeld.

Une clarté presque monacale

Dans la maison, la symétrie et la sobriété raffinée déterminent l'atmosphère. Rien ne détourne l'attention, tout est bien pensé - tout à fait dans l'esprit de Lagerfeld, qui n'a jamais fait confiance au superflu.

Rien ne vient perturber l'œil. Même la technique du bâtiment, avec ses tubes, ses conduites et ses raccordements, a été discrètement déplacée dans les bâtiments annexes. Mais la rigueur ne reste pas froide: plusieurs salons inondés de lumière s'ouvrent sur le parc et créent un équilibre entre une architecture contrôlée et une légèreté ludique, à l'image de Lagerfeld lui-même, qui a toujours su allier discipline et esprit de manière pragmatique.

Enfance en papier peint léopard

Karl Lagerfeld, qui ne cuisinait pas et ne supportait pas les odeurs de cuisine, aurait fait refaire la cuisine trois fois avant d'obtenir le résultat souhaité. Ce qui est frappan : la cuisine dispose de cinq éviers. Pourquoi? Cela reste un autre mystère.

Un lieu particulièrement touchant - et curieux - est une pièce qui a été recréée à l'image de la chambre de son enfance dans le domaine familial de Bissenmoor, près de Hambourg, avec un papier peint léopard et un lit Louis XVI d'origine. Au mur était donc accroché un tableau qui a enflammé sa fascination de toute une vie pour le siècle des Lumières et le baroque: Frédéric le Grand recevant Voltaire à Sanssouci.

Un autoportrait? Peut-être bien. Plus tard, Lagerfeld portait lui aussi une tresse poudrée de blanc. «Le prince ou rien», comme il l'a lui-même formulé.

Vestiges d'un quotidien révolu

Au premier étage commence un autre monde: atelier, bureau, pièces annexes. Les murs portent encore les traces de sa frénésie de lecture: des chevilles partout, des restes d'étagères. Lagerfeld aurait possédé entre 250'000 et 300'000 livres. La bibliothèque qu'il a fait aménager dans l'un des bâtiments annexes en comptait plus de 20'000.

Dix livres en même temps, trois langues en parallèle - anglais, français, allemand -, c'était tout à fait normal pour lui, a-t-il dit un jour. Philosophes, poètes, historiens : Lagerfeld pouvait les consulter comme d'autres numéros de téléphone.

Retiré, composé, soucieux du détail : Dans chaque pièce de la maison, il y a quelque chose de lui - rigueur, silence, style. Les sentiments, les relations, le passé - tout cela, il le tenait à distance. "Chez moi, seule ma chambre à coucher est privée", a-t-il dit un jour. Et Louveciennes reste ainsi un autre fragment de cette énigme nommée Karl Lagerfeld.