  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accident Quatre blessés dans une collision de trams à Zurich-Oerlikon

ATS

15.9.2025 - 17:15

Quatre personnes ont été blessées dans une collision entre deux trams à Zurich-Oerlikon lundi en milieu de journée. Les deux conducteurs ainsi qu'une passagère ont dû être transportés à l'hôpital en ambulance.

Une collision entre deux trams lundi à Zurich-Oerlikon a fait quatre blessés.
Une collision entre deux trams lundi à Zurich-Oerlikon a fait quatre blessés.
ATS

Keystone-SDA

15.09.2025, 17:15

15.09.2025, 17:18

Les deux chauffeurs et la passagère ont subi des blessures moyennement graves, indique lundi la police municipale zurichoise dans un communiqué. Une quatrième personne légèrement blessée a reçu des soins sur place.

L'accident est survenu peu avant 13h00 entre un tram roulant en direction du Hallenstadion à Zurich-Oerlikon et un tram d'une autre ligne circulant sur la même route en direction de la ville. Pour des raisons que l'enquête devra déterminer, les deux véhicules se sont heurtés à un arrêt, à mi-chemin entre la gare d'Oerlikon et le Hallenstadion, provoquant le déraillement des deux rames.

Les spécialistes de la police municipale ont été dépêchés sur place. Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) a aussi été sollicité.

Les plus lus

Incroyable ! Ditaji Kambundji sur le toit du monde du 100 m haies
Déclaration d'intention signée pour lutter contre les bouchons après les week-ends de ski
Downing Street dénonce le «langage incendiaire» de Musk
La guerre est déclarée entre Radio France et les médias Bolloré
Armand Duplantis entre dans une nouvelle dimension !