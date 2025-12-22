Au moins quatre personnes ont été blessées lundi, dont trois grièvement, dans une explosion dans une usine chimique à Saint-Fons, au sud de Lyon, et un incendie y est toujours en cours en milieu d'après-midi, ont annoncé les pompiers et la préfecture du Rhône.

L'explosion est survenue dans un des laboratoires, suivie par un incendie dans un bâtiment de 600 m2 (photo prétexte, archives). sda

Keystone-SDA ATS

La déflagration, «due à de l'hydrogène», a eu lieu en début d'après-midi dans l'usine de production de matériaux à base de silicone Elkem Silicones, un site classé Seveso, a expliqué à l'AFP un responsable de la communication de la préfecture.

L'explosion est survenue dans un des laboratoires, suivie par un incendie dans un bâtiment de 600 m2, ont précisé les pompiers à l'AFP.

Le plan Orsec, destiné à organiser les secours en cas d'événement grave, a été déclenché, a ajouté la préfecture.

Les quatre blessés sont des salariés d'Elkem Silicones, selon la même source. Trois sont grièvement touchés, ont assuré les pompiers qui, en milieu d'après-midi, mobilisaient 84 hommes et 32 engins pour tenter de vaincre les flammes.