Quatre blessés, dont deux graves, dans des bagarres à Martigny

Plusieurs bagarres à l'intérieur et à l'extérieur d'une discothèque à Martigny (VS) ont fait quatre blessés dans la nuit de vendredi à samedi. Deux personnes, dont un mineur, ont été grièvement blessées.

Peu après 04h00, la police a été informée de deux bagarres. (image d'illustration) sda

ATS

La police a dû intervenir pour trois altercations entre différents groupes à l’intérieur et aux abords de la discothèque à Martigny, indique-t-elle dans un communiqué samedi en fin de journée. Parmi les personnes impliquées se trouvaient aussi des mineurs.

Peu après 04h00, la police a été informée de deux bagarres à cet endroit. Sur place, les policiers cantonaux et communaux ont été confrontés à deux altercations différentes, à l’intérieur et à l’extérieur de la discothèque impliquant au total plus d’une douzaine de personnes.

Mineur pris à partie

Au cours d'une troisième altercation, un mineur d’origine étrangère a été pris à partie par cinq individus. Grièvement blessé, il a été transporté en ambulance à l’hôpital. Ses jours ne sont toutefois pas en danger, indique la police, qui ne fait aucune autre communication à ce stade.

Dans l'une des bagarres, un Suisse a été sérieusement blessé à l’arme blanche. Il a aussi été pris en charge par les services de secours avant d'être conduit à l’hôpital. L'autre bagarre a fait quant à elle deux blessés légers qui n’ont pas eu besoin de soins en milieu hospitalier.

Durant l’intervention, un véhicule de la police cantonale en mouvement a été endommagé par le jet d’un pavé, précise encore le communiqué.

Le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont ouvert une enquête. Il s'agit notamment de déterminer si ces trois altercations sont liées.

beko, ats