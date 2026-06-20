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Butin retrouvé Quatre hommes arrêtés après un cambriolage d'armurerie au Tessin

ATS

20.6.2026 - 10:39

Quatre hommes ont été arrêtés tôt samedi matin après le cambriolage d'une armurerie à Camorino (TI). Leur interpellation a eu lieu à l'issue d'une course-poursuite, a indiqué samedi la police cantonale.

Une course-poursuite s'est engagée, mobilisant un important dispositif policier., a fait savoir la police cantonale (image prétexte).
Une course-poursuite s'est engagée, mobilisant un important dispositif policier., a fait savoir la police cantonale (image prétexte).
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.06.2026, 10:39

Le cambriolage a été signalé peu après 04h00 du matin. Les auteurs ont ensuite pris la fuite en voiture en direction de Locarno, ce qui a déclenché une vaste opération de recherche.

Une course-poursuite s'est engagée, mobilisant un important dispositif policier. Le véhicule des fuyards a finalement été intercepté à Monte Carasso peu avant 05h30.

Les quatre occupants ont tenté de s'enfuir à pied avant d'être interpellés par des agents. Personne n'a été blessé lors de l'opération et le butin a été retrouvé.

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