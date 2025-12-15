  1. Clients Privés
France Quatre infirmières condamnées pour une surdose fatale à deux bébés

ATS

15.12.2025 - 15:47

Quatre infirmières ont été condamnées lundi à Nancy à des peines de 12 à 18 mois de prison avec sursis pour homicides involontaires. Elles avaient administré à deux bébés prématurés un sirop de phosphore sans le diluer, ce qui avait entraîné leur décès, le 25 avril 2017.

Quatre infirmières ont été condamnées lundi à Nancy à des peines de 12 à 18 mois de prison avec sursis pour homicides involontaires. Elles avaient administré à deux bébés prématurés un sirop de phosphore sans le diluer, ce qui avait entraîné leur décès, le 25 avril 2017. (Photo symbolique)
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.12.2025, 15:47

Les prévenues ont affirmé qu'elles ne savaient pas que le produit devait être dilué. La peine prononcée est conforme aux réquisitions du parquet. Le tribunal ne l'a toutefois pas assortie d'une interdiction d'exercer la profession d'infirmière, interdiction qu'avait réclamée l'accusation.

A l'audience, en octobre, les soignantes avaient dénoncé une importante surcharge de travail, et indiqué que la prescription des médecins était imprécise, dans le sens où la nécessité de diluer le sirop n'était pas indiquée.

Selon le parquet, cependant, les infirmières auraient dû suivre le protocole d'administration de ces médicaments, mis à leur disposition dans un classeur.

Dans cette affaire, le CHRU de Nancy et l'un des deux médecins prescripteurs avaient d'abord été mis en examen pour homicide involontaire, avant de bénéficier d'un non-lieu, en janvier, devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nancy.

