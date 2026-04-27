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Perquisitions Quatre maisons de jeu romandes dans la tourmente

ATS

27.4.2026 - 14:29

La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) et les polices des cantons de Fribourg, Genève et Vaud ont mené des perquisitions dans quatre établissements de divertissement vendredi dernier. Des appareils de jeux ont notamment été saisis.

Les opérations ont été menées dans quatre établissements de divertissement en Suisse romande (image d’illustration).
Les opérations ont été menées dans quatre établissements de divertissement en Suisse romande (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

27.04.2026, 14:29

Les perquisitions ont eu lieu en même temps «afin de garantir un effet de surprise», explique lundi la CFMJ. Elle précise que cinq appareils de jeux de casino présumés de type «Pink Date» ainsi que des documents comptables ont été saisis. «Quiconque organise, met à disposition ou exploite des jeux de casino sans la concession nécessaire est punissable», rappelle-t-elle dans son communiqué.

Les opérations ont été menées dans quatre établissements de divertissement: l'un sur sol fribourgeois, deux en terre genevoise et le quatrième dans le canton de Vaud.

La veille, soit jeudi 23 avril, la CFMJ et la police cantonale genevoise avaient déjà perquisitionné l'un des deux établissements genevois en raison «d'une information anonyme selon laquelle des tournois de poker illégaux aux mises importantes y seraient organisés», poursuit le communiqué. Lors de la perquisition, un groupe de personnes jouaient au poker et environ 2000 francs ont été séquestrés.

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