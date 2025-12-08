  1. Clients Privés
France Quatre morts dans le crash d’un avion léger dans les Pyrénées

Basile Mermoud

8.12.2025

Un moniteur et trois élèves de l’Ecole nationale d'aviation (ENAC), âgés de 18 à 25 ans, sont morts dimanche dans l'Ariège, lors de l'accident d'un avion de tourisme, a précisé lundi le ministre des Transports Philippe Tabarot.

L’appareil a été retrouvé dimanche soir à 1.200 mètres d'altitude dans les Pyrénées (photo d’illustration).
L'appareil a été retrouvé dimanche soir à 1.200 mètres d'altitude dans les Pyrénées (photo d'illustration).
IMAGO/Dreamstime

Agence France-Presse

08.12.2025, 09:40

Le parquet a été saisi. L'enquête doit déterminer les circonstances de l'accident. A l'issue de recherches terrestres et aériennes, l'appareil, un monomoteur habituellement utilisé dans les aéroclubs, a été retrouvé dimanche soir à 1.200 mètres d'altitude dans les Pyrénées, ainsi que les corps des quatre occupants, trois hommes et une femme, selon des sources proches du dossier.

«Etablissement sans autorisation». Au moins 23 morts dans l'incendie d'une boîte de nuit en Inde

«Etablissement sans autorisation»Au moins 23 morts dans l'incendie d'une boîte de nuit en Inde

L'aéroclub de Saint-Girons (Ariège) avait contacté le Centre de coordination et de sauvetage aéronautique (ARCC) de Lyon, qui a organisé l'envoi sur place de deux hélicoptères, l'un de la gendarmerie et l'autre de la sécurité civile, afin de réaliser les recherches aériennes.

De son côté, la préfecture a envoyé des pompiers et des gendarmes pour les recherches terrestres. Sur place, les secouristes de montagne n'ont pu que constater le décès des quatre personnes.

