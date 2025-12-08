Un moniteur et trois élèves de l’Ecole nationale d'aviation (ENAC), âgés de 18 à 25 ans, sont morts dimanche dans l'Ariège, lors de l'accident d'un avion de tourisme, a précisé lundi le ministre des Transports Philippe Tabarot.

L’appareil a été retrouvé dimanche soir à 1.200 mètres d'altitude dans les Pyrénées (photo d’illustration). IMAGO/Dreamstime

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le parquet a été saisi. L'enquête doit déterminer les circonstances de l'accident. A l'issue de recherches terrestres et aériennes, l'appareil, un monomoteur habituellement utilisé dans les aéroclubs, a été retrouvé dimanche soir à 1.200 mètres d'altitude dans les Pyrénées, ainsi que les corps des quatre occupants, trois hommes et une femme, selon des sources proches du dossier.

L'aéroclub de Saint-Girons (Ariège) avait contacté le Centre de coordination et de sauvetage aéronautique (ARCC) de Lyon, qui a organisé l'envoi sur place de deux hélicoptères, l'un de la gendarmerie et l'autre de la sécurité civile, afin de réaliser les recherches aériennes.

De son côté, la préfecture a envoyé des pompiers et des gendarmes pour les recherches terrestres. Sur place, les secouristes de montagne n'ont pu que constater le décès des quatre personnes.