Quatre personnes ont été tuées vendredi soir dans l'Ain dans un accident de la route impliquant un seul véhicule, ont indiqué samedi les gendarmes. Leur voiture a fait une sortie de route entre 22h00 et 23h00 sur la commune de Collonges, dans la zone frontalière avec la Suisse, avant de prendre feu.

Les victimes sont en cours d'identification, selon les gendarmes (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les victimes «sont en cours d'identification», ont ajouté les militaires. Une enquête a été ouverte.