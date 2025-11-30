  1. Clients Privés
Neuves-Maisons Quatre morts dans un incendie en Meurthe-et-Moselle

ATS

30.11.2025 - 08:21

Quatre personnes sont mortes et deux ont été blessées dans un incendie à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, a-t-on appris dimanche auprès des pompiers.

Au total, 70 pompiers sont intervenus avec une trentaine de véhicules. Ils sont parvenus à maitriser le feu «assez rapidement» (photo d’illustration).
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

30.11.2025, 08:21

Les victimes décédées sont un homme de 59 ans, une femme de 60 ans, une jeune femme de 20 ans et un adolescent de 16 ans, ont précisé les pompiers. Il y a également un blessé grave âgé de 16 ans et un blessé léger, âgé de 21 ans, victime d'inhalation de fumées.

Les pompiers ont été alertés vers 03h15 dimanche de l'incendie survenu à Neuves-Maisons, une commune de 7000 habitants située au sud-ouest de Nancy. Il a touché un bâtiment de trois niveaux comprenant un magasin au rez-de-chaussée.

