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La piste criminelle examinée Saint-Gall : quatre personnes blessées, dont deux grièvement, dans un quartier résidentiel

ATS

9.4.2026 - 18:19

La police a trouvé quatre blessés, âgés de 57 à 87 ans, dont deux grièvement, jeudi après-midi dans un quartier d'habitations à Au, dans le canton de Saint-Gall. On ignore encore si elles ont été victimes d'un crime. Une importante opération policière est en cours.

Une importante opération de police est en cours à Au (SG). On ignore encore si les personnes blessées ont été victimes d'un crime (photo symbolique).
Une importante opération de police est en cours à Au (SG). On ignore encore si les personnes blessées ont été victimes d'un crime (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

09.04.2026, 18:19

09.04.2026, 18:23

La police cantonale st-galloise a été informée, peu après 14h00, qu'un homme de 73 ans venait d'être blessé, indique-t-elle. Sur place, la patrouille a trouvé trois autres personnes blessées, des femmes âgées de 57, 65 et 87 ans. Les blessures de deux d'entre elles étaient si graves qu'elles ont dû être héliportées à l'hôpital. Les deux autres personnes ont été hospitalisées en ambulance.

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Contactée par Keystone-ATS, la police cantonale n'a donné aucune indication sur la nature des blessures. Elle a ouvert une enquête pour établir si un crime est à l'origine de ce drame.

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