Qu'est venu faire le plus gros avion du monde à Zurich ?

Un géant dans le ciel et une mission inhabituelle. En mars, un Antonov An-124 se trouvait à Zurich. De nombreux fans d'aviation s'en sont enthousiasmés. Mais que faisait ce grand oiseau en Suisse ? Les recherches de blue News le montrent: c'est une commande spéciale dans le domaine de l'aérospatiale qui a amené l'Antonov sous nos latitudes.

En mars, un Antonov An-124 se trouvait à l'aéroport de Zurich. Samuel Walder

Samuel Walder Samuel Walder

70 mètres de long, 21 mètres de haut et un poids de 173'000 tonnes. L'Antonov An-124 est sans doute le plus grand avion du monde. Il est un invité rare à l'aéroport de Zurich. Mais à la mi-mars, ce géant a atterri pour une fois en Suisse. Pour les fans d'aviation, il s'agissait d'un véritable happening. Mais que faisait l'Antonov à Zurich ?

Une demande à l'aéroport de Zurich a révélé que l'Antonov venait de Leipzig. Une base de la compagnie aérienne y est déjà en construction et devrait être terminée en 2027. Le géant a fait escale à Zurich et s'est envolé pour la Guyane française. L'aéroport n'a toutefois pas pu fournir d'autres informations.

Antonov à Zurich - mais pourquoi ?

blue News a donc mené l'enquête: c'est la société Beyond Gravity qui est derrière cette visite inattendue. Interrogée par blue News, une porte-parole de l'entreprise déclare: «L'Antonov a atterri à Zurich sur ordre d'un de nos clients pour transporter un carénage de charge utile produit par Beyond Gravity». Cette coiffe de charge utile - également appelée pointe de fusée - protège les satellites et autres charges utiles des influences extérieures pendant le lancement et le trajet vers l'orbite.

Il est également précisé: «La coiffe a été transportée par convoi exceptionnel de notre site d'Emmen à l'aéroport de Zurich, où elle a été chargée dans l'avion de transport». De Zurich, l'Antonov a volé directement vers le centre spatial correspondant, d'où la fusée sera lancée plus tard dans l'année.

À calendrier serré, moyens spéciaux

Beyond Gravity livre en principe par bateau et par camion. Pourquoi donc l'Antonov a-t-il dû être utilisé ? La porte-parole explique: «Dans ce cas, notre client avait une demande critique en termes de délais. Pour respecter le calendrier serré, il a choisi le moyen de transport le plus rapide disponible - le transport aérien par Antonov». Un transport par voie maritime aurait pris plusieurs semaines. C'est ainsi que l'Antonov s'est retrouvé à Zurich.

On voit ici comment des pièces de Beyond Gravity sont chargées dans l'Antonov à l'aéroport de Zurich en mars. Youtube

L'Antonov s'est déjà posé à Zurich par le passé. A l'époque aussi, il s'agissait de transports lourds. En 2024, par exemple, l'Antonov a chargé des tableaux électriques de Hitachi Energy à Zurich. La SRF a fait un reportage sur place. A l'époque, il avait été dit qu'un transport avec l'Antonov coûtait plus d'un million de francs. En 2013, c'est même le grand frère de l'An-124 qui a atterri à Zurich. Mais l'An-225 n'existe plus depuis février 2022. L'avion a été détruit pendant la guerre d'Ukraine.

Pièces de fusée, satellites et protection thermique

Qu'est-ce que Beyond Gravity ? La porte-parole explique: «Beaucoup ne savent pas que des technologies clés centrales de l'astronautique moderne proviennent de Suisse». L'entreprise Beyond Gravity développe des composants très complexes pour les satellites et les fusées qui sont utilisés dans le monde entier - pour des missions commerciales, gouvernementales et de sécurité. Le portefeuille couvre presque tous les composants centraux d'un satellite, comme les structures, les mécanismes, l'électronique, les antennes ou la protection thermique. Le développement et la production ont lieu entre autres à Zurich-Seebach et Nyon.

Beyond Gravity a plusieurs produits principaux. «Un produit central dans le domaine des fusées est la coiffe de la charge utile - le sommet de la fusée. Elle protège les satellites, généralement très sensibles, des contraintes aérodynamiques, acoustiques et thermiques extrêmes pendant le lancement», explique la porte-parole. Une fois que la fusée a quitté l'atmosphère terrestre, la coiffe est éjectée avec précision et libère la charge utile. «Ces structures technologiquement exigeantes sont développées et fabriquées par Beyond Gravity à Emmen, dans le canton de Lucerne», précise la porte-parole.

«Beyond Gravity a notamment participé à la mission Artemis II », ajoute la porte-parole. Le vaisseau spatial Orion, qui emmène les astronautes sur la Lune et les ramène, utilise des mécanismes d'alignement des ailes solaires à deux axes développés par Beyond Gravity, qui permettent un alignement précis des panneaux solaires.

Voici comment les pièces de la fusée sont livrées

Les pièces d'une fusée et d'un satellite sont volumineuses. Le fait qu'un Antonov les transporte est une exception. Alors comment les pièces arrivent-elles autrement de A à B ? La porte-parole détaille: «Jusqu'en 2020, certaines coiffes de charges utiles étaient transportées directement d'Emmen par Antonov, car notre site est directement adjacent à l'aérodrome militaire d'Emmen», explique la porte-parole à blue News.

Le transport de pièces s'effectue généralement par voie maritime. Linkedin/Beyond Gravity

Aujourd'hui, le transport des produits se fait exclusivement par voie terrestre et maritime, ajoute-t-elle: «En règle générale, ils sont pris en charge par un transport lourd à Emmen et acheminés d'abord vers un port - soit vers Bâle, avec un transport ultérieur vers Rotterdam, soit directement vers le port italien de Livourne».

Là, les revêtements des charges utiles sont chargés sur les navires de transport des clients et ensuite transportés vers les stations spatiales respectives. «Dans notre cas, il s'agit de Kourou en Guyane française et de Tanegashima au Japon», précise encore la porte-parole de la société Beyond Gravity. Les structures des satellites sont livrées directement aux clients par camion depuis Zurich Seebach.