WhatsApp: le cercle bleu a disparu, voici venue la fleur violette

WhatsApp remplace le cercle bleu par des points pourpres. Mais que se cache-t-il derrière ces points et à quoi peuvent-ils servir ?

Le cercle bleu a disparu, mais des points violets sont désormais apparus dans WhatsApp. Martin Abgottspon

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Ceux qui ont ouvert WhatsApp ces derniers jours ont sans doute remarqué quelque chose: le cercle bleu qui, depuis 2025, s'est «mis au service» de millions d'utilisateurs sans qu'ils le demandent et qui a régulièrement suscité la confusion et le mécontentement, a disparu.

A sa place, des points pourpres en forme de fleur brillent désormais. C'est le nouveau visage de Meta AI. Ce qui ressemble à un rafraîchissement cosmétique est en réalité l'expression la plus visible d'une réorientation stratégique majeure au sein du groupe de Zuckerberg.

Un nouveau modèle et un nouveau visage

Derrière le nouveau logo se cache Muse Spark, le modèle d'IA le plus performant de Meta à ce jour et le premier issu du Meta Superintelligence Labs nouvellement créé.

Le modèle ne doit pas seulement traiter du texte, mais aussi comprendre des images et sera progressivement intégré dans tous les produits Meta. Pour rappel, en font partie: WhatsApp, Instagram, Facebook & Co.

Le laboratoire lui-même a été créé parce que Mark Zuckerberg n'était pas satisfait des progrès des modèles Llama existants et avait le sentiment d'être à la traîne par rapport à OpenAI et Anthropic.

Pour y remédier, il a fait appel à des renforts extérieurs: Alexandr Wang, cofondateur de l'entreprise de données Scale AI, dirige les Meta Superintelligence Labs - et Meta a investi 14,3 milliards de dollars pour une participation de 49% dans Scale AI.

De grandes ambitions, mais aussi de nombreuses questions

Selon les tests de référence publiés, Muse Spark est compétitif par rapport aux modèles leaders d'OpenAI, d'Anthropic et de Google, mais ne les surpasse pas en termes d'envergure. Et il y a un autre hic. Contrairement aux précédents modèles Llama de Meta, qui pouvaient être téléchargés librement en tant que modèles «open-weight», Muse Spark est pour l'instant avant tout un outil «maison».

Un «mode shopping» spécial montre comment Meta veut se démarquer de la concurrence. Le modèle combine le traitement de la parole avec des données sur les intérêts et le comportement des utilisateurs et devrait à l'avenir intégrer des recommandations provenant d'Instagram, de Facebook et de fils de discussion directement dans les réponses. Cela semble pratique. Mais cela soulève aussi la question de savoir où s'arrête la fonction d'IA et où commence la plateforme publicitaire.

Toujours impossible à désactiver

Ce qui n'a pas changé malgré le nouveau look, c'est le fait que Meta AI reste obligatoirement intégrée dans WhatsApp. Il convient de noter que les conversations privées sont protégées par un cryptage de bout en bout, mais pas celles adressées à Meta AI.

Ceux-ci atterrissent directement sur les serveurs de Meta. Pour éviter cela, il est possible d'activer la fonction «Protection avancée des données de chat» dans les différents chats. Cela permet d'exclure Meta AI d'une conversation donnée.