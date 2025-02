L'hospitalisation actuelle du pape François s'accompagne de questions sur l'avenir de son ministère. Que se passera-t-il si le pape ne peut plus exercer sa fonction ?

Le pape François a dû être hospitalisé. (photo d'archives) Bild: Alessandra Tarantino/AP/dpa

DPA dpa

Au Vatican, il existe des lois et des rituels détaillés pour le transfert de pouvoir après la mort ou la démission d'un pape. Mais il n'existe rien de tel pour les cas où un pape n'est plus en mesure d'exercer sa fonction en raison d'une maladie grave ou d'une perte de conscience.

C'est pourquoi le pape François assume normalement ses fonctions, alors qu'il est hospitalisé depuis plus d'une semaine pour une pneumonie sévère. Son état est considéré comme «critique». Samedi, selon le Vatican, il avait été victime d'une détresse respiratoire asthmatique et avait besoin de grandes quantités d'oxygène pour l'aider à respirer. Dimanche, le Vatican a fait savoir que l'homme de 88 ans était conscient et qu'il continuait à recevoir de l'oxygène supplémentaire. Il aurait bien dormi.

Le pape, hospitalisé, annule ses engagements du week-end Le pape François, hospitalisé pour une infection respiratoire, a passé une "nuit tranquille" mais ses engagements prévus ce weekend ont été annulés, a annoncé mardi le Vatican, laissant entendre qu'il ne devrait pas sortir prochainement. 19.02.2025

Mais François démissionnerait-il, comme son prédécesseur le pape Benoît XVI, s'il ne pouvait plus exercer sa fonction? Demain lundi, l'hospitalisation du souverain pontife aura déjà duré dix jours, soit la même durée que son séjour à l'hôpital en 2021 pour cause d'opération de l'intestin.

L'âge avancé et la maladie prolongée du pape suscitent l'intérêt pour la gestion par le Vatican d'un éventuel transfert de pouvoir.

Le rôle du pape

Le pape est le successeur de l'apôtre Pierre, le chef du collège des évêques, le vicaire du Christ et le pasteur de l'Eglise catholique sur terre, comme le stipule la loi sur l'Eglise catholique. Ce statut n'a pas changé depuis l'élection de François comme 266e pape en mars 2013.

La curie du Vatican

François est certes aux commandes au Vatican, mais il délègue déjà les affaires courantes du Vatican et de l'Eglise à une équipe qui travaille également en son absence du Palais apostolique. Le secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, y occupe une position importante.

Les procédures au Vatican sont restées normales pendant son séjour à l'hôpital. Il en va de même pour les célébrations de l'année sainte dans l'Eglise catholique. Dimanche, l'archevêque Rino Fisichella a présidé une messe dans la basilique Saint-Pierre - une tâche qui aurait dû être confiée à François. A cette occasion, Fisichella a introduit une prière spéciale pour le pape avant de lire un sermon préparé par François.

Que se passe-t-il en cas de maladie du pape ?

La loi sur l'Eglise dispose de dispositions pour le cas où un évêque tombe malade et ne peut pas diriger son diocèse. Mais cela n'existe pas pour un pape, même si celui-ci est évêque de Rome.

En 2021, des avocats spécialisés dans le droit canonique ont entrepris de proposer des règles pour combler cette lacune de la loi. Ils ont lancé une initiative de crowdsourcing afin de rédiger une nouvelle loi ecclésiastique régissant le poste de pape à la retraite et le cas où un pape ne serait plus en mesure de gouverner. Selon les propositions, le gouvernement de l'Eglise catholique serait confié au Collège des cardinaux. En cas d'incapacité temporaire du pape, le collège confierait le gouvernement à une commission. De plus, il y aurait un examen médical tous les six mois afin de déterminer dans quel état se trouve le pape.

Qu'en est-il de la lettre de démission ?

Le pape François avait confirmé en 2022 qu'il avait rédigé peu après son élection une lettre de démission qui devait être appliquée s'il devenait incapable d'agir pour des raisons de santé. Il aurait remis la lettre au secrétaire d'État de l'époque, le cardinal Tarcisio Bertone. Le pape a déclaré qu'il supposait que Bertone avait transmis la lettre au bureau de Parolin lors de son départ à la retraite.

Le contenu de la lettre n'a pas été rendu public. On ne sait pas quelles conditions François a fixées pour une démission. En outre, on ne sait pas si une telle lettre serait valable selon la loi de l'Eglise. En principe, la démission d'un pape doit être librement consentie et «dûment déclarée» - comme ce fut le cas pour Benoît en 2013.

Que se passe-t-il si un pape meurt ou démissionne ?

Il n'y a de transfert de pouvoir d'un pape à l'autre que si l'un d'entre eux meurt ou démissionne. Toute une série de mesures sont alors activées pour la période entre la fin d'un mandat pontifical et l'élection d'un successeur. Pendant cette période, celui que l'on appelle le Camerlengo est responsable de l'administration et des finances du Saint-Siège. Le Camerlengo certifie que le pape est mort, verrouille les appartements pontificaux et prépare les funérailles avant qu'un conclave ne soit organisé pour élire un nouveau pape. L'actuel camerlingue est le cardinal Kevin Farrell. Tant qu'un pape est simplement malade ou limité d'une autre manière dans son action, aucune tâche n'est liée au rôle de camerlengo.

Le doyen du collège des cardinaux, qui présiderait les funérailles d'un pape et organiserait le conclave, n'a pas non plus de tâches supplémentaires tant que le pape est malade. Ce poste est actuellement occupé par le cardinal Giovanni Battista Re, âgé de 91 ans. François a décidé ce mois-ci que Re conserverait le poste. Il a également prolongé le mandat du vice-doyen, le cardinal Leonardo Sandri, âgé de 81 ans.