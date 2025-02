Que se passera-t-il si le pape François est incapable de diriger l'Église catholique ?

L'hospitalisation actuelle du pape François s'accompagne de questions sur l'avenir de sa fonction. Que se passera-t-il si le Saint-Père n'est plus en mesure de remplir sa fonction ?

Le pape François a dû être hospitalisé. (photo d'archives) Alessandra Tarantino/AP/dpa

Alix Maillefer

Le Vatican dispose de lois et de rituels détaillés pour le transfert des pouvoirs après la mort ou la démission d'un pape. Toutefois, il n'existe rien de tel pour les cas où un pontife n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie grave ou d'un état d'inconscience.

À l'heure actuelle, le pape François est en mesure d'exercer normalement ses fonctions officielles, même s'il est hospitalisé depuis plus d'une semaine en raison d'une grave pneumonie. Son état est considéré comme critique.

Selon le Vatican, il a souffert d'une crise respiratoire asthmatique samedi et avait besoin de grandes quantités d'oxygène pour respirer. Dimanche, il a été annoncé que l'homme de 88 ans était conscient et recevait toujours de l'oxygène supplémentaire, mais qu'il souffrait d'une légère insuffisance rénale.

La question reste de savoir si Bergoglio démissionnerait, comme l'avait fait son prédécesseur Benoît XVI, s'il n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions. Aujourd'hui, lundi, c'est le dixième jour d'hospitalisation, la même durée qu'en 2021, pour une opération de l'intestin.

L'âge avancé de Sa Sainteté et sa maladie prolongée alimentent les spéculations sur la manière dont le Vatican gère une éventuelle passation de pouvoir.

Le rôle du pape

Le pape est le successeur de l'apôtre Pierre, le chef du collège des évêques, le vicaire du Christ et le pasteur de l'Église catholique sur terre, comme le prévoit le droit de l'Église catholique. Ce statut n'a pas changé depuis l'élection de François comme 266e pape en mars 2013.

La curie du Vatican

Bien que Bergoglio ait le pouvoir, il a déjà délégué la gestion quotidienne du Vatican et de l'Église à une équipe qui travaille même en son absence du palais apostolique. Le secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, occupe une position importante.

Les procédures du Vatican sont restées normales pendant son hospitalisation. Il en va de même pour les célébrations de l'Année sainte dans l'Église catholique.

Dimanche, l'archevêque Rino Fisichella a présidé un office dans la basilique Saint-Pierre, ce que le pape aurait dû faire. Le grand prélat a prononcé une prière spéciale pour le Saint-Père, avant de lire un sermon qu'il avait préparé.

Que se passe-t-il si le pape tombe malade ?

Le droit de l'Église prévoit des dispositions pour le cas où un évêque tomberait malade et ne serait pas en mesure de diriger son diocèse. Mais rien de tel n'est prévu pour le pape, pourtant évêque de Rome.

En 2021, des juristes en droit canonique ont décidé de proposer des règles pour combler ce vide juridique. Ils ont lancé une initiative de crowdsourcing pour rédiger un nouveau droit canonique régissant la position d'un pape sortant et le cas où il ne serait plus en mesure de régner.

Selon les propositions, le gouvernement de l'Église catholique serait transféré au Collège des cardinaux. En cas d'incapacité temporaire du Vicaire du Christ, le Collège nommerait une commission chargée de gouverner. En outre, un examen médical serait effectué tous les six mois pour vérifier l'état de santé du pontife.

Et la démission ?

En 2022, le pape François avait confirmé qu'il avait rédigé une lettre de démission peu après son élection, à utiliser en cas d'incapacité due à des raisons de santé. Il avait remis cette lettre au secrétaire d'État de l'époque, le cardinal Tarcisio Bertone, qui l'aurait transmise au bureau de M. Parolin en cas de départ prématuré de ce dernier.

Le contenu de la lettre n'a pas été rendu public. Les conditions posées par M. Bergoglio pour sa démission ne sont pas claires. On ne sait pas non plus si une telle lettre serait valide selon le droit de l'Église.

En effet, selon le droit canonique, la démission d'un pontife doit résulter de sa propre volonté et être « dûment déclarée », comme ce fut le cas pour Benoît XVI en 2013.

Lorsqu'un pape meurt ou démissionne, il n'y a qu'un transfert de pouvoir d'un pape à l'autre. Entre la fin du mandat du pape et l'élection de son successeur, toute une série de mesures sont prises.

Pendant cette période, le Camerlengo est responsable de l'administration et des finances du Saint-Siège. Le Camerlengo certifie le décès du pontife, scelle les appartements pontificaux et prépare les funérailles avant la tenue du conclave pour l'élection du nouveau Saint-Père.

Le Camerlengo actuel est le cardinal Kevin Farrell. En cas de maladie du chef de l'Église ou de limitation de son action, le rôle du Camerlengo ne comporte aucune fonction.

Même le doyen du collège des cardinaux, qui préside les funérailles d'un pape et organise le conclave, n'a pas d'autres fonctions tant que le Saint-Père est malade.

Ce poste est actuellement occupé par le cardinal Giovanni Battista Re, âgé de 91 ans. Dans le courant du mois, François a décidé que M. Re conserverait ce poste. Il a également prolongé le mandat du vice-doyen, Leonardo Sandri, 81 ans.