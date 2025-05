Le 1er mai, jour de la fête du Travail, la tradition veut que l'on s'offre du muguet. Une coutume qui remonterait au temps où le 1er mai était... la fête des amoureux! Voici comment l'on en est arrivé jusqu'ici.

Le 1er mai, fête du travail, il est de coutume de s'offrir du muguet. IMAGO/Pond5 Images

Rédaction blue News Valérie Passello

On est le 1er mai, pour la fête du Travail, on trouve des brins de muguet tous azimuts. Le muguet, une petite clochette blanche et délicate, qui n'a jamais laissé indifférent et autour de laquelle de nombreuses histoires sont nées.

Dans la mythologie grecque, par exemple, relève «La Croix», Apollon l’aurait fait naître pour offrir à ses nymphes un tapis doux et parfumé où elles pourraient tranquillement évoluer pieds nus. Plus tard, la tradition chrétienne dira que le muguet est né des gouttes de sang versées par Saint Léonard lors d’un combat mené contre un dragon au coeur de la forêt. Une autre légende voudrait que le muguet symbolise les larmes versées par Marie au pied de la croix, selon «Le Figaro».

Au 16ème siècle, rappelle «RTL», la Saint-Valentin n'était pas encore la fête des amoureux. C'est le 1er mai que les hommes offraient traditionnellement une couronne de fleurs à l'élue de leur coeur. En 1561, Charles IX aurait officialisé cette coutume en offrant du muguet aux dames de la cour.

Et le travail, dans tout ça ?

La fête du Travail n'est arrivée que bien plus tard, inspirée par un mouvement lancé aux Etats-Unis. En 1889 chez nos voisins français, le congrès de la deuxième Internationale socialiste choisit le 1er mai pour revendiquer la journée de huit heures. À l'époque, c'est l'églantine rouge qui était le symbole des travailleurs.

Des baies d'églantine rouge. PantherMedia / POTHIER NATHALIE

Et c'est encore plus tard, en 1941, sous le régime de Vichy, que le maréchal Pétain va instaurer officiellement la fête du Travail et remplacer l'églantine rouge par le muguet.

Porte-bonheur

Au fil du temps, les brins printaniers et leurs clochettes n'ont plus été réservés aux amoureux ou aux manifestants du 1er mai. On a fini par offrir du muguet à tout un chacun, en tant que porte-bonheur. Et un brin de muguet à treize clochettes serait même la garantie d'un bonheur absolu.

On raconte qu'en 1895, le chansonnier Félix Mayol avait reçu un brin de muguet d'une amie avant un spectacle à Paris. Il l'avait porté à sa boutonnière et la soirée fut un succès. Le chanteur avait trouvé son porte-bonheur et il a progressivement fait des émules.

Le muguet était aussi utilisé lors de fêtes celtiques et nordiques pour chasser les mauvais esprits et marquer l'avènement des beaux jours après la saison froide.

Enfin pour les ouvriers, il est un symbole d'espoir en matière de meilleures conditions de travail et sa floraison coïncide avec la fin du printemps et le début de l'été, soit le début des vacances et des congés payés!