«Quelle explication rationnelle à faire ingérer de l'acide sulfurique à une enfant ?»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Histoire effroyable «Quelle explication rationnelle à faire ingérer de l'acide sulfurique à une enfant ?»

Gregoire Galley

26.1.2026

Une employée de crèche, condamnée à 25 ans de prison pour avoir tué un bébé à Lyon en 2022 en lui faisant boire du déboucheur de type Destop pour «la faire arrêter de pleurer», sera rejugée à partir de mercredi en appel à Bourg-en-Bresse.

Une employée de crèche a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir tué un bébé à Lyon en 2022 (image d’illustration).
Une employée de crèche a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir tué un bébé à Lyon en 2022 (image d’illustration).
ats

Agence France-Presse

26.01.2026, 08:01

Le ministère public, qui avait requis 30 ans de prison en première instance en avril, a fait appel conformément au souhait des jeunes parents, parce que les jurés de la cour d'assises du Rhône avaient écarté la qualification de meurtre pour ne retenir que la torture et l'acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Le 22 juin 2022, Lisa, 11 mois, avait succombé à près de quatre heures de souffrances malgré les efforts acharnés des pompiers et médecins, les voies respiratoires et l'appareil digestif brûlés au dernier degré. Une affaire qui avait suscité une très forte émotion au niveau national.

Myriam Jaouen, titulaire d'un CAP petite enfance, et d'une «immaturité» attestée plus tard par les psychiatres, âgée de 27 ans au moment du drame, était seule ce jour-là à accueillir les pensionnaires de la micro-crèche Danton Rêve du groupe People & Baby.

Elle avait finalement reconnu avoir fait boire au bébé une partie d'une bouteille de ce produit éminemment corrosif «pour qu'elle s'arrête de pleurer». Mais ses aveux n'étaient intervenus qu'après une série de mensonges, de l'ingestion de gouache par accident à la présence de seaux de désinfectant vers lesquels Lisa aurait rampé.

«Pété un câble»

Elle avait reconnu «avoir pété un câble du fait du surplus de travail» notamment, mais n'a jamais cessé d'affirmer ne pas avoir eu conscience de la dangerosité de la soude caustique: avoir cru que «ça n'allait pas faire grand chose» et que ce serait évacué par les selles. Dans son jugement, la cour d'assises du Rhône avait abandonné l'intention de donner la mort.

Myriam Jaouen «a agi en parfaite conscience», avait pourtant tonné l'avocat général Baptiste Godreau à l'audience. «Qui peut mettre un produit de déboucheur dans la bouche d'un enfant et nous affirmer qu'elle n'a pas voulu le tuer?», s'était offusquée l'avocate des parents Catherine Bourgade, en relayant leur espoir que le parquet général fasse appel.

Le procès en première instance a laissé deux questions en suspens. La première «reste froidement sans réponse: pourquoi?», s'était interrogé l'avocat général. «Quelle explication rationnelle à faire ingérer de l'acide sulfurique à une enfant? Il n'y en pas», avait répondu Maylis Leduc, l'avocate de Myriam Jaouen sans pouvoir apporter d'autre réponse que celle d'une «violence pulsionnelle».

«Immaturité»

Les experts psychiatres n'ont trouvé aucune «pathologie mentale» chez la jeune femme mais des capacités intellectuelles «dans la limite faible de la normalité» et une «immaturité affective» évidente.

Julia Coppard, son autre avocate, a aussi évoqué un «moment de bascule» pour une jeune employée dépassée par un métier pour lequel elle n'avait pas les compétences.

D'où la deuxième question soulevée dès avant le premier procès: la responsabilité du système des crèches privées dans ce drame? Question qui avait déclenché des enquêtes administratives, parlementaire et journalistiques, épinglant notamment les difficultés à trouver du personnel et la course au rendement.

Myriam Jaouen, recrutée trois mois plus tôt, était seule pour accueillir les petits ce matin-là. Comme de nombreux autres jours, selon des parents, dans une structure clairement «en sous-effectifs», soulignaient les enquêteurs. La directrice de la crèche avait concédé à la barre l'"erreur de recrutement" d'une jeune femme qui «manquait d'expérience» et de «patience», «mal à l'aise avec un bébé dans les bras»...

La controverse a été à peine évoquée au premier procès. Les parents de Lisa avaient expressément souhaité ramener les débats au cas du «monstre» qui avait tué leur fille. Myriam Jaouen n'avait pas montré beaucoup d'émotions au procès mais l'avait clos par un «je regrette tellement...»

Les plus lus

Après l'incendie du «Constellation», la facture va être salée
«Quelle explication rationnelle à faire ingérer de l'acide sulfurique à une enfant ?»
«Les ordres de Washington, ça suffit», dit la présidente
Trump «nous a menti» – Clinton et Obama appellent les Américains au sursaut
Nous connaissions tous la voix de cet homme, qui vient de s'éteindre
Qui est ce crack de la finance qui se verrait bien présider la Fed ?