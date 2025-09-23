La mouvance «Antifa», que le président américain Donald Trump a officiellement classée lundi «organisation terroriste intérieure», rassemble des groupes se réclamant de l'antifascisme, et généralement associés à une frange de l'extrême gauche radicale.

Le président américain Donald Trump a officiellement classée lundi «Antifa» comme une «organisation terroriste intérieure». ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Antifa ou «antifasciste» est un terme générique souvent évoqué par la droite à propos des violences dans les manifestations. «L'Antifa est une entreprise militarisée et anarchiste qui appelle explicitement au renversement du gouvernement des Etats-Unis, des autorités de police et de notre système juridique», selon les termes du décret présidentiel signé lundi par Donald Trump.

La Maison Blanche a exprimé la semaine dernière son intention de réprimer ce qu'elle qualifie de «terrorisme intérieur» de gauche à la suite de l'assassinat de l'influenceur ultraconservateur Charlie Kirk le 10 septembre.

Donald Trump a ensuite annoncé vouloir classer comme organisation «terroriste» la mouvance «Antifa», sans expliquer les conséquences juridiques de cette décision.

Le mouvement Antifa s'apparente davantage à une mouvance qu'à un groupe organisé. Dépourvu de dirigeants, comme de structure formelle, il désigne plutôt des groupes informels fonctionnant de façon indépendante, selon l'historien américain Mark Bray, auteur d'un livre de référence sur le sujet, le comparant au féminisme qui inspire de nombreux mouvements sans en constituer un en tant que tel.

«Attaques brutales»

Tout en reconnaissant que la mouvance représentait un sujet de préoccupation pour l'ordre public, le précédent directeur du FBI, la police fédérale américaine, Chris Wray, estimait en 2020 qu'elle ne constituait «pas un groupe ou une organisation, mais une idéologie».

Ses membres, souvent entièrement vêtus de noir, dénoncent le racisme, les idées d'extrême droite et ce qu'ils considèrent comme du fascisme, et estiment que des actions violentes sont parfois justifiées.

Le mouvement Antifa, né en Europe, s'est manifesté aux Etats-Unis sous le premier mandat de Donald Trump, notamment après une manifestation d'extrême droite à Charlottesville (Virginie, est), en août 2017. Une voiture avait percuté un groupe de militants antiracistes venus tenir tête aux groupuscules d'extrême droite. Une personne avait été tuée et une vingtaine d'autres blessées.

Dans la foulée des propos de Donald Trump la semaine dernière, la Hongrie du Premier ministre nationaliste Viktor Orban, principal soutien européen du président américain, a exhorté l'Union européenne à imiter les Etats-Unis, au motif que «ce réseau violent d'extrême gauche a mené des attaques brutales à travers l'Europe, y compris à Budapest».

En 2020, Donald Trump avait déjà évoqué la possibilité de désigner le mouvement comme organisation «terroriste». Les Etats-Unis étaient alors secoués par des manifestations parfois violentes, à la suite de la mort de George Floyd, un Afro-Américain étouffé par un policier blanc à Minneapolis (nord).

Les Etats-Unis n'ont à ce jour pas de liste d'"organisations terroristes nationales". Tyler Robinson, le meurtrier présumé de Charlie Kirk, qui a expliqué son acte auprès de ses proches par la «haine» véhiculée selon lui par l'influenceur, a utilisé des munitions gravées d'inscriptions à tonalité antifasciste.