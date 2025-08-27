  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Terrorisme intérieur» Qu’est-ce que le «swatting», ce canular pas si drôle ?

ATS

27.8.2025 - 10:01

Des étudiants de Caroline du Sud ont été pris de panique lorsqu'ils ont vu la police débouler sur leur campus: une fausse alerte comme il y en a de plus en plus dans les universités américaines.

Le terme «swatting» décrit un appel aux services d'urgence pour signaler un faux accident grave, comme une fusillade (image d’illustration).
Le terme «swatting» décrit un appel aux services d'urgence pour signaler un faux accident grave, comme une fusillade (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

27.08.2025, 10:01

Le «swatting», phénomène apparu il y a quelques années aux Etats-Unis, a pris d'assaut cette rentrée les universités américaines, par ailleurs vivement prises à partie par Donald Trump.

Le terme, qui découle de «Swat» – unité d'intervention de la police américaine – décrit un appel aux services d'urgence pour signaler un faux accident grave, comme une fusillade.

Avant l'université de Caroline du Sud, où deux appels ont signalé à tort dimanche des coups de feu, des informations tout aussi infondées ont touché l'université Villanova, en Pennsylvanie, et l'université du Tennessee-Chattanooga la semaine dernière.

Au moins sept autres établissements ont été visés lundi ainsi que l'université de Virginie-Occidentale mardi, selon des déclarations des établissements et de la police.

Or le swatting est source de traumatisme pour les étudiants et risque de désensibiliser les Américains aux alertes, dans un pays où les fusillades sont fréquentes, estiment des experts.

«Cela joue avec nos nerfs, car de tels événements tragiques se produisent réellement» par ailleurs, explique John DeCarlo, professeur de droit pénal à l'université de New Haven.

«Un seul appel peut déclencher des confinements, des mobilisations, des fermetures de bâtiments et une importante couverture médiatique», relève-t-il.

Le FBI, la police fédérale américaine, a confirmé à l'AFP constater «une augmentation des cas de swatting à travers le pays». L'agence a déclaré avoir reçu des milliers de signalements depuis la création en 2023 d'une base de données, ajoutant que cette pratique «épuise les ressources des forces de l'ordre, coûte des milliers de dollars et, surtout, met en danger des personnes innocentes».

Fusillade. Alerte rouge sur une base militaire états-unienne: un tireur blesse cinq soldats

FusilladeAlerte rouge sur une base militaire états-unienne: un tireur blesse cinq soldats

«Terrorisme intérieur»

A l'université du Tennessee-Chattanooga, plusieurs bâtiments ont été évacués à la suite de fausses informations. Quant à l'université de Caroline du Sud, elle a déclaré que deux étudiants avaient été légèrement blessés en se précipitant hors de la bibliothèque, qui avait été évacuée à la suite d'un appel.

Un troisième étudiant de cette université a été faussement accusé d'être le tireur après le partage d'images sur les réseaux sociaux le montrant avec un parapluie, ressemblant à une arme à feu.

Les universités sont «particulièrement vulnérables» au swatting en raison de leur visibilité, souligne John DeCarlo. Plusieurs d'entre elles, dont Harvard, Columbia et l'Université de Californie, ont été ciblées par Donald Trump ces derniers mois, qui les a accusées de wokisme ou de soutien à la cause palestinienne.

Selon Keven Hendricks, expert en cybercriminalité, les auteurs de ces appels sont souvent liés à des groupes et à des idéologies extrémistes, et parfois mineurs.

Des experts ont appelé à un renforcement de la législation et à investir dans des technologies permettant d'identifier les auteurs qui dissimulent leur voix ou leur adresse IP.

«En réalité, il s'agit d'une forme de terrorisme intérieur», facilité par le fait que «nous n'avons pas les moyens de mener des enquêtes ni des poursuites efficaces», regrette John DeCarlo.

Les plus lus

Immobilier et prévoyance: 7 erreurs qui coûtent cher à la retraite
Et si Paris prenait une décision radicale face au surtourisme ?
Des fonctionnaires provoquent la fureur de Donald Trump
Une ex-policière de Nyon Région, mère de famille, défraie la chronique !
La FIFA menace de suspendre une fédération nationale et ses clubs
Tollé autour de restes humains dans un célèbre musée américain