Qui est Barron, le très grand fils et non moins grande fierté de Trump?

Du haut de ses 2,01 mètres, le fils de Donald et Melania Trump ne passe pas inaperçu. Le jeune homme de 18 ans a été scruté par les médias lors de l'investiture de son père le 20 janvier. Mais qui est-il ? Incarne-t-il la relève, comme l'espèrent les trumpistes ? Et quelle influence a-t-il sur les choix de son père? Ce que l'on en sait aujourd'hui.

Le dernier fils de Donald Trump a joué un rôle-clé dans la campagne présidentielle de son père. Imago

Valérie Passello

Le nouveau président américain a cinq enfants, mais Barron est son «petit dernier», le seul qu'il a eu avec son épouse actuelle, Melania. Lors du premier mandat de Donald Trump, Barron n'était qu'un enfant. On n'a, dès lors, que peu parlé de lui dans les médias, sa famille étant désireuse de le protéger.

Mais aujourd'hui, Barron Trump a 18 ans. Et tous les regards se tournent vers lui. Pour sa taille impressionnante, d'abord - 2,01m! - mais pas uniquement. Le jeune homme aurait, affirme son père, joué un rôle-clé dans sa course à la présidence face à Kamala Harris.

C'est en effet lui qui aurait conseillé à son père d'accorder des entretiens à des influenceurs conservateurs, dont Donald Trump ignorait totalement l'existence. Ces apparitions ciblées, vues des millions de fois avant l'élection, auraient convaincu les hommes âgés entre 18 et 29 ans de voter pour lui.

Sportif, intelligent et drôle

Ne décrochant que de rares sourires en public, Barron Trump serait pourtant bien plus rigolo qu'il n'en a l'air. C'est en tout cas ce qu'a déclaré à «Women’s Wear Daily» le tailleur Nathan Pearce, avec qui il a collaboré: le cadet des Trump aurait «une passion pour la mode», un «sens de l’humour aiguisé» et serait en fait un «pince-sans-rire».

«C’est un jeune homme très brillant. Il a beaucoup d’expérience, de connaissances et d’histoire, bien au-delà de son âge», a ajouté le tailleur.

Lors de l'investiture de Donald Trump, toutes les réactions de Barron ont été scrutées par les médias et commentées sur les réseaux sociaux. Imago

Ce que l'on sait encore de ce jeune homme relativement secret, c'est qu'il apprécie le sport. Selon «NDTV», il serait féru de football, un sport que son père trouverait «trop dangereux». Mais Barron est également joueur de golf, à l'instar de son père, et pratique également le basketball et l'athlétisme.

Lorsqu'il parle de lui, le président des Etats-Unis utilise souvent les termes «grand» et «intelligent». S'il dépasse tout le monde d'au moins deux têtes, le jeune homme semble en effet avoir aussi la tête bien faite. Après avoir fréquenté de prestigieuses écoles, il étudie désormais à la Stern School of Business de l'Université de New York. Et le magazine «Newsweek» a révélé que Barron et deux de ses amis de lycée avaient lancé une entreprise spécialisée dans l'immobilier de luxe l'été dernier: il semble donc marcher dans les pas de son père.

Barron est aussi proche de sa mère Melania, qui se montre très protectrice à son égard. (archives) KEYSTONE

Mais il est aussi très proche de sa mère. En juillet dernier, Melania affirmait qu'elle préférait se consacrer à son fils et ne pas vivre à la Maison-Blanche en cas de réélection de son époux. Elle a fait volte-face depuis, affirmant qu'en «femme indépendante», elle s'installerait à Washington, mais serait à New York «quand elle aurait besoin d'y être», de même qu'à Palm Beach.

En maman protectrice, lors du premier mandat de Donald Trump (2017-2021), la Première dame n'avait pas immédiatement rejoint Washington et était restée à New York le temps que Barron, alors âgé de 11 ans, termine son année scolaire. Barron parle d'ailleurs couramment sa langue maternelle, le slovène.

Futur président? L'espoir des trumpistes

Si Barron se lance dans les affaires, il n'exclut pas non plus de se lancer dans une carrière politique à l'avenir. De quoi alimenter les espoirs les plus fous des trumpistes.

Son positionnement derrière le pupitre présidentiel à l'investiture de son père n'a laissé personne indifférent et a été largement commenté sur les réseaux sociaux.

Mais, comme le rappelle le «Huffington Post», il faudra encore que ses partisans patientent un peu avant de le voir accéder au Bureau ovale, le cas échéant: il ne pourra se présenter à l'élection présidentielle américaine que lorsqu'il aura 35 ans, soit dans 17 longues années.