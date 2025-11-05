Suspect-clé du «casse» du Louvre, Abdoulaye N., 39 ans, présente un profil original: connu sur les réseaux sociaux comme «Doudou Cross Bitume», il a acquis une notoriété en conjuguant performances physiques et culture du moto-cross.

Sur la plateforme TikTok (alias «DOUDOU CROSS BITUME AUBER 93") comme sur Instagram (doudoucross6), il se présente comme "LA LÉGENDE» du «CROSS BITUME 93 AUBERVILLIERS».

Son compte Instagram, qui affiche 18 publications pour 201 abonnés, ancre son personnage dans la pratique sportive et un territoire, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Ses publications permettent de dresser le portrait d'un athlète urbain. Le «street workout», une forme de musculation en ville, est un thème récurrent dans ses vidéos comme en témoignent plusieurs vignettes de son profil. Toujours dans le registre sportif, il se met aussi en scène pratiquant le snowboard.

L'autre facette de sa personne publique est le «cross bitume». Ses publications le montrent aux commandes de grosses cylindrées, notamment une routière Yamaha 1300 FJR et une moto de cross Honda CRF, mais aussi d'un scooter Tmax.

Ce modèle de scooter est le même que celui utilisé par les suspects pour prendre la fuite après le casse du Louvre. Sur TikTok, il publie également des vidéos le montrant avec des enfants, qu'il laisse s'asseoir sur sa moto de cross.

Cette identité numérique, construite sur l'exhibition de la performance, contraste avec le profil recherché dans l'enquête sur le «casse» du Louvre, une opération clandestine et méticuleuse.

Abdoulaye N. a été mis en examen notamment pour «vol en bande organisée», un crime passible de 15 ans de réclusion, et «association de malfaiteurs».

Il fait partie des quatre suspects écroués dans ce dossier. Lui et un autre homme de 34 ans, tous deux d'Aubervilliers, ont été arrêtés le 25 octobre. Ils sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando de quatre hommes ayant pénétré dans la galerie d'Apollon le 19 octobre.

Son ADN aurait été retrouvé par les enquêteurs sur l'une des vitrines fracturées et sur des objets abandonnés sur place. L'ADN de son complice présumé a été retrouvé sur l'un des deux scooters Tmax ayant servi à la fuite.

«Chaud, le braqueur»

Chauffeur de taxi clandestin et déjà connu de la police pour des vols aggravés, il est censé être jugé ce mercredi à Bobigny pour des dégradations remontant à 2019.

Son profil, comme celui de son complice, un ancien livreur, ne correspondent pas à ceux «que généralement on associe au haut du spectre de la criminalité organisée», avait souligné dimanche la procureure de Paris, Laure Beccuau.

Depuis sa mise en cause, les comptes de «Doudou» sur les réseaux sociaux font l'objet de nombreux commentaires raillant les soupçons pesant sur lui.

Des utilisateurs lui demandent «ta fait quoi des diamants de la couronne» ou de «rend(re) les bijoux», tandis que d'autres commentent : «Il est chaud le braqueur» ou «Ta dû envoyer du lourd pour le Louvre».

Abdoulaye N., présumé innocent, s'est contenté, comme son complice présumé, de déclarations jugées «minimalistes» par le parquet lors de sa mise en examen.

Ses publications sur ses comptes, notamment Instagram, révélaient jusqu'ici un univers culturel éclectique, mêlant des références aux séries américaines ("The Sopranos"), à la culture populaire (figurines de manga comme Dragon Ball Z et de super-héros), mais aussi à l'univers de l'enfance (Winnie L'Ourson) et au rap.

Il publie ainsi des images de Tupac Shakur, figure emblématique du rap américain des années 1990, dont il adopte le style, arborant sur sa photo de profil Instagram un bandana noué sur la tête. Il poste également des références à la maison de disques de Tupac, «Death Row».

Le butin, huit joyaux de la Couronne, estimé à 88 millions d'euros, n'a toujours pas été retrouvé.

