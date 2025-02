Qui est Joël Le Scouarnec, chirurgien et pédocriminel en série ?

Une personnalité «particulièrement atypique» : l'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec, 74 ans, a su dissimuler pendant plusieurs décennies ses déviances sexuelles, qui l'ont amené à agresser environ 300 jeunes patients en France.

Joël Le Scouarnec a su dissimuler pendant plusieurs décennies ses déviances sexuelles (image d’illustration). IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

AFP Gregoire Galley

Fils d'un ébéniste et d'une concierge, Joël Le Scouarnec est l'aîné de trois enfants. Il est né et a grandi à Paris. Très bon élève, plutôt solitaire, il ambitionne de devenir chirurgien dès l'âge de 10 ans et y parvient au tout début des années 1980.

Il se marie, est père de trois fils nés entre 1980 et 1987. Sous le vernis d'une famille lisse, la relation au sein du couple Le Scouarnec s'émousse, à mesure que les penchants pédocriminels du praticien prennent de l'ampleur. Le couple se sépare au début des années 2000 mais leur divorce ne sera prononcée qu'en 2023.

Sa femme s'est confiée au journal Ouest-France début février, réaffirmant qu'elle ignorait tout des pratiques de son mari. «Je n’étais pas au courant de ses penchants, de ses poupées. Je n’ai eu connaissance de ses cahiers qu’après son interpellation», assure-t-elle.

«C’est docteur Jekyll et mister Hyde. Je me suis demandé comment j’avais pu ne pas m’apercevoir de quoi que ce soit. C’est une trahison terrible qu’il nous a faite à moi et à mes enfants», poursuit son ex-femme.

Dans les différents hôpitaux où Joël Le Scouarnec exerce, tous dans l'ouest de la France, la plupart de ses anciens collègues décrivent un homme «discret», «effacé» et un praticien «compétent», qui n'avait pas éveillé de doute. A l'exception de deux confrères.

Il change d'hôpital à plusieurs reprises pour des raisons diverses : conflit avec des collègues, opposition au rachat de la clinique par un groupe de «financiers», fermeture de son service...

En dehors de l'hôpital, il s'isole. A son domicile, il collectionne des dizaines de poupées et s'adonne à différents actes sexuels avec elles. Pratiques zoophiles, scatophiles, sadomasochisme: il se met en scène dans de multiples photos et vidéos.

Il explore «ce qu'il y avait de plus sordide, de plus glauque», selon ses propos rapportés par l'accusation, et il se complaît dans «le monde de la pédophilie», se pensant intouchable.

«Très froid, très distant»

Dans ses carnets, découverts lors d'une perquisition en 2017, il répertorie et comptabilise sa vie sexuelle, se disant «obsédé voire tyrannisé par tout ce qui concerne le sexe». Plus de 50.000 photos et 5.000 vidéos violentes sont découvertes.

«Les experts psychiatres et psychologues ont permis d'éclairer les différentes tendances d'une personnalité particulièrement atypique», a fait savoir le parquet général à la presse. «Il a envie, il a besoin de s'exprimer comme il l'a fait au cours de l'instruction», assure son avocat, Me Thibaut Kurzawa.

La justice le rattrape en 2004. Trahi par sa carte bancaire, utilisée pour accéder à des sites pédopornographiques, il est condamné en 2005 pour détention d'images pédocriminelles à quatre mois de prison avec sursis.

Cette condamnation ne lui interdit pas de poursuivre sa carrière de chirugien. Il est même titularisé à l'hôpital de Quimperlé en 2006 et ne prendra sa retraite qu'en 2017, au-delà de la limite d'âge. Cette même année, quand sa voisine de 6 ans dénonce un viol, l'ampleur du nombre de ses victimes éclate au grand jour. Outre des centaines de patients, il a également commis des violences sexuelles sur deux de ses nièces.

Devant la cour d'assises de Saintes en décembre 2020, c'est un vieil homme aux cheveux blancs, voûté, sans grand charisme, qui se tenait dans le box, selon une journaliste de l'AFP qui a suivi le procès.

Il purge depuis une peine de 15 ans de réclusion pour des viols sur sa jeune voisine et sur une nièce dans les années 1990 et pour des atteintes sexuelles sur une autre nièce et une jeune patiente à la même période.

Me Francesca Satta, avocate de victimes de Le Scouarnec à Saintes, mais aussi à Vannes, le décrit comme «très froid, très distant» et «n’avançant ses pions que quand il a connaissance des pions qu'on avance».