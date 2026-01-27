Qui est Kristi Noem, cette ministre de Trump sous le feu des critiques ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Nous vous traquerons» Qui est Kristi Noem, cette ministre de Trump sous le feu des critiques ?

Gregoire Galley

27.1.2026

Posant sans complexe devant des détenus entassés dans une tristement célèbre mégaprison salvadorienne, Kristi Noem incarne jusqu'à la caricature l'inflexibilité de l'administration Trump face à l'immigration clandestine. Mais les méthodes musclées de la ministre de la Sécurité intérieure sont de plus en plus critiquées.

Kristi Noem incarne jusqu'à la caricature l'inflexibilité de l'administration Trump face à l'immigration clandestine.
Kristi Noem incarne jusqu'à la caricature l'inflexibilité de l'administration Trump face à l'immigration clandestine.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

27.01.2026, 08:14

27.01.2026, 11:06

La disgrâce de l'ancienne gouverneure du Dakota du Sud (nord), âgée de 54 ans, n'est pas encore avérée. Mais après la mort samedi d'un second citoyen américain tué par un policier fédéral à Minneapolis, le président Donald Trump a annoncé lundi dépêcher sur place son responsable de la politique d'expulsions d'immigrés, Tom Homan, précisant : «Tom est sévère mais juste et il me rendra compte directement».

La ministre a salué sur X cette nouvelle, mais les médias font état depuis des mois de tensions entre la ministre et M. Homan, notamment sur l'ampleur et les cibles des arrestations massives d'immigrés dictées par la Maison Blanche.

Kristi Noem «a l'entière confiance du président des Etats-Unis et continue à superviser l'ensemble du ministère de la Sécurité intérieure et toute la politique d'immigration à travers l'intégralité du pays», a assuré lundi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, interrogée sur le fait que l'envoi de M. Homan pourrait représenter pour la ministre un désaveu.

Après la mort de l'infirmier Alex Pretti, tué samedi par un agent de la police aux frontières, Kristi Noem a aussitôt plaidé la légitime défense pour l'auteur des tirs.

Comme elle l'avait déjà fait dès l'annonce de la mort de Renee Good, tuée par balle le 7 janvier à Minneapolis par un agent de la police de l'immigration (ICE), une thèse rapidement battue en brèche par l'analyse des vidéos des tirs mortels.

A la suite du décès de Renee Good, une élue démocrate à la Chambre des représentants a déposé une motion en destitution de la ministre, qui avait recueilli lundi 120 coparrainages de ses collègues, soit plus de la moitié des démocrates à la Chambre.

Minneapolis. Trump joue l'apaisement mais ne change pas de cap

MinneapolisTrump joue l'apaisement mais ne change pas de cap

«Nous vous traquerons»

En novembre, sommée par un juge fédéral de s'expliquer sur sa décision de passer outre son ordre de suspendre des expulsions vers le Salvador en vertu d'une loi d'exception de 1798 sur les «ennemis étrangers», l'administration Trump a reconnu que cette décision avait été prise par Kristi Noem elle-même.

La ministre s'était même rendue en mars dans cette mégaprison, le Cecot, peu après ces expulsions, posant pour les caméras lors de sa visite. «Le président Trump et moi-même avons un message clair pour les immigrés illégaux criminels : PARTEZ MAINTENANT. Si vous ne partez pas, nous vous traquerons, nous vous arrêterons et vous pourriez échouer dans cette prison salvadorienne», avait-elle écrit dans une publication sur ses réseaux sociaux accompagnée de photos de l'établissement pénitentiaire.

Cette mère de trois enfants qui a grandi dans un ranch est considérée comme un pilier de la famille «Make America Great Again» (Maga), qui rassemble les plus fervents trumpistes au sein du Parti républicain.

Elle défend des positions ultraconservatrices sur tous les sujets clivants, de l'avortement à l'immigration, en passant par les armes à feu, avec lesquelles elle se met volontiers en scène.

Minneapolis. Des agents fédéraux commenceront à quitter la ville mardi

MinneapolisDes agents fédéraux commenceront à quitter la ville mardi

Potentielle colistière de Trump en 2024

Un temps pressentie comme possible colistière de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024, Kristi Noem avait vu fondre ses ambitions à cause de la polémique soulevée par une révélation contenue dans ses mémoires sur le point de paraître.

Elle y racontait avoir été contrainte d'abattre par balle sa jeune chienne, baptisée «Cricket», âgée d'un an et deux mois environ, en raison de son caractère «indomptable» et indiscipliné, provoquant un tollé dans une société américaine très attachée aux animaux de compagnie.

Kristi Noem expliquait vouloir ainsi montrer qu'elle était prête, en politique comme dans sa vie personnelle, à faire le nécessaire, même si c'est «moche» et «difficile».

En mai, la ministre avait été tournée en ridicule après une audition au Sénat où elle avait confondu le principe d'"habeas corpus", garantissant les droits fondamentaux aux Etats-Unis, et le pouvoir qu'aurait selon elle le président d'expulser des immigrés à sa guise.

Les plus lus

Le long calvaire d'Isabelle Nanty: «Je suis arrogante avec la mort»
Groenland: ce milliardaire qui souffle à l'oreille de Trump
Valais: une fausse guide de montagne emmenait ses clients à 4000 m
Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule
Qui est Kristi Noem, cette ministre de Trump sous le feu des critiques ?
Que sont devenus les onze médaillés suisses de 2022 ?