Qui est le mystérieux propriétaire de ce méga-yacht flambant neuf?

Le méga-yacht «Luminance» a quitté le chantier naval de Brême. On ignore pourquoi ce navire de tous les superlatifs, mesurant 144 mètres de long, a mis le cap vers la Norvège. Le propriétaire est également inconnu.

Le «Luminance» fait partie des yachts les plus longs du monde : le navire flambant neuf vient de quitter le chantier naval allemand en direction de la Norvège. On ne sait pas à qui appartient cette péniche de luxe. Capture d'écran Youtube / DrDuu

144 mètres de long, environ 430 millions de francs suisses et du luxe à l'état pur partout: il est tout à fait compréhensible que le chantier naval allemand Lürssen soit fier du «Luminance». Six années de travail ont été nécessaires pour construire ce méga-yacht. L'immense navire est désormais terminé et a quitté Brême en direction de la Norvège.

Hormis quelques détails d'équipement (deux jacuzzis sur le pont supérieur, une piscine à l'arrière, deux héliports et un salon panoramique) et le fait qu'il soit classé 14e plus long yacht du monde, on ne sait pas grand-chose du «Luminance».

On ignore par exemple la raison pour laquelle il est parti pour la Norvège. Et on sait encore moins à qui il appartient. Le chantier naval reste discret sur la question du propriétaire. Ce n'est pas inhabituel dans le secteur, mais c'est pour le moins étrange.

Rumeur persistante autour d'un Ukrainien

Les yachts font en effet partie des «jouets préférés» des oligarques. Ils ne viennent pas toujours, mais souvent, de Russie - et sont soumis à des sanctions dans le monde entier.

Néanmoins, le «Luminance» fait l'objet d'une rumeur persistante selon laquelle il appartiendrait à Rinat Akhmetov. Le «New York Times» l'avait déjà supposé à l'été 2022.

Akhmetov est considéré comme l'homme le plus riche d'Ukraine, il a son centre d'affaires dans l'est du pays, occupé par la Russie depuis 2014, et a longtemps été considéré comme pro-russe.

Toutefois, Akhmetov est aussi l'un des rares oligarques à s'être clairement positionné contre la guerre d'agression de la Russie.