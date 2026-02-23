  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le dernier des grands parrains Qui était «El Mencho», le chef du gang qui a fait trembler le Mexique ?

Gregoire Galley

23.2.2026

Fondateur du redoutable cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), Nemesio «El Mencho» Oseguera en a fait le plus puissant du Mexique par un usage débridé de la violence, n'hésitant à pas défier ouvertement le gouvernement.

Agence France-Presse

23.02.2026, 07:13

Tué dimanche à l'âge de 59 ans lors d'une opération de l'armée, il était considéré comme le dernier des grands parrains du pays depuis l'arrestation et l'incarcération aux Etats-Unis des fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquin «El Chapo» Guzman et Ismael «Mayo» Zambada". Washington avait mis une prime de 15 millions de dollars sur sa tête.

Le criminel, «violent de nature» selon le spécialiste du narcotrafic José Reveles, s'en prenait de front aux autorités, quand d'autres organisations similaires restaient sur la défensive.

Le 20 juin 2020, il avait lancé une attaque sans précédent contre l'actuel secrétaire fédéral à la Sécurité publique, Omar García Harfuch, alors chef de la police de la capitale, blessant celui-ci. Trois personnes avaient trouvé la mort, dont deux gardes du corps.

Cinq ans plus tôt, son cartel avait déjà tiré sur la toute nouvelle Gendarmerie nationale du Jalisco, puis tendu un guet-apens à un convoi de policiers de cet Etat de l'ouest mexicain.

Ses narcos avaient alors abattu un hélicoptère militaire au lance-roquettes et provoqué barrages et incendies. Des dizaines de personnes avaient trouvé la mort, dont 20 policiers et neuf militaires.

Mexique. Opération spéciale : l’armée abat le chef de l’un des principaux cartels sud-américains

MexiqueOpération spéciale : l’armée abat le chef de l’un des principaux cartels sud-américains

Peu visible en public

Même s'il était apparu en 2025 lors de deux concerts de «narcocorridos», des groupes chantant la gloire des trafiquants, El Mencho «faisait très attention à ne pas s'exposer publiquement, on sait peu de choses sur sa vie», observe M. Reveles auprès de l'AFP.

Les images de lui sont rares. Sur l'avis de recherche du département d'Etat américain, il apparaît le visage anguleux, les cheveux impeccablement peignés et une fine moustache, tandis que sur une fiche de l'agence antidrogue américaine (DEA) de 1989, on le voit avec les cheveux frisés et des traits plus grossiers.

Né en 1966 dans une famille pauvre du Michoacan où les cultures illégales de cannabis étaient légions, il immigre jeune aux Etats-Unis, où il est condamné dans les années 1980 pour trafic d'héroïne. Il est expulsé du pays après avoir purgé sa peine.

De retour au Michoacan, il rejoint le cartel del Milenio, dont il est éjecté à la suite de luttes internes. «El Mencho» quitte alors son Etat natal pour le Jalisco voisin, où il fonde en 2009 les «Mata Zetas», bientôt rebaptisé Cartel Jalisco Nueva Generacion. En 2011, le gang signe un de ses massacres les plus symboliques en laissant 35 cadavres près du lieu d'une réunion de procureurs dans le Veracruz (est).

Prenant le dessus sur de nombreux gangs rivaux, le CJNG se renforce à grande vitesse. Après l'extradition aux Etats-Unis du «Chapo» et de «Mayo», son cartel devient le plus puissant d'un pays où les violence liées à ces groupes ont fait plus de 450.000 morts et plus de 100.000 disparus depuis 2006.

En 2025, le département d'Etat américain déclare le CJNG organisation terroriste, soulignant son caractère «transnational avec une présence dans quasiment tout le Mexique». Trafic de drogues, d'armes, extorsions, traite de migrant, vols de pétrole et de minerais, Washington l'accuse d'une litanie de crimes.

Ne parvenant pas à rivaliser avec ses concurrents qui contrôlent la frontière avec les Etats-Unis, «El Mencho» infiltre d'autres marchés. «L'Europe, l'Asie, l'Afrique et même l'Australie étaient moins disputées par les Mexicains, et là-bas la drogue se paie plus cher», explique M. Reveles.

Divorcé, Oseguera avait trois enfants. Son ex-épouse et deux de ses fils ont été emprisonnés. Elle a été relâchée, tandis que son aîné, alias «El Menchito», a écopé de la perpétuité aux Etats-Unis.

Mexique. Troubles après la mort du chef d'un des principaux cartels

MexiqueTroubles après la mort du chef d'un des principaux cartels

Les plus lus

Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos
Les travailleurs frontaliers sont toujours plus nombreux
Nicolas Sarkozy tente un coup de poker
«Cette pensée que mon gendre pouvait tuer mon neveu me terrifiait»
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
On n'avait pas vu ça depuis 10 ans: violente tempête de neige à New York !