Fondateur du redoutable cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), Nemesio «El Mencho» Oseguera en a fait le plus puissant du Mexique par un usage débridé de la violence, n'hésitant à pas défier ouvertement le gouvernement.

Le Mexique en proie à des violences après la mort d'El Mencho, chef de l'un des plus gros cartels, abattu par l'armée pic.twitter.com/DRIIGCujxw — BFM (@BFMTV) February 23, 2026

Agence France-Presse Gregoire Galley

Tué dimanche à l'âge de 59 ans lors d'une opération de l'armée, il était considéré comme le dernier des grands parrains du pays depuis l'arrestation et l'incarcération aux Etats-Unis des fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquin «El Chapo» Guzman et Ismael «Mayo» Zambada". Washington avait mis une prime de 15 millions de dollars sur sa tête.

Le criminel, «violent de nature» selon le spécialiste du narcotrafic José Reveles, s'en prenait de front aux autorités, quand d'autres organisations similaires restaient sur la défensive.

Le 20 juin 2020, il avait lancé une attaque sans précédent contre l'actuel secrétaire fédéral à la Sécurité publique, Omar García Harfuch, alors chef de la police de la capitale, blessant celui-ci. Trois personnes avaient trouvé la mort, dont deux gardes du corps.

Cinq ans plus tôt, son cartel avait déjà tiré sur la toute nouvelle Gendarmerie nationale du Jalisco, puis tendu un guet-apens à un convoi de policiers de cet Etat de l'ouest mexicain.

Ses narcos avaient alors abattu un hélicoptère militaire au lance-roquettes et provoqué barrages et incendies. Des dizaines de personnes avaient trouvé la mort, dont 20 policiers et neuf militaires.

Peu visible en public

Même s'il était apparu en 2025 lors de deux concerts de «narcocorridos», des groupes chantant la gloire des trafiquants, El Mencho «faisait très attention à ne pas s'exposer publiquement, on sait peu de choses sur sa vie», observe M. Reveles auprès de l'AFP.

Les images de lui sont rares. Sur l'avis de recherche du département d'Etat américain, il apparaît le visage anguleux, les cheveux impeccablement peignés et une fine moustache, tandis que sur une fiche de l'agence antidrogue américaine (DEA) de 1989, on le voit avec les cheveux frisés et des traits plus grossiers.

Né en 1966 dans une famille pauvre du Michoacan où les cultures illégales de cannabis étaient légions, il immigre jeune aux Etats-Unis, où il est condamné dans les années 1980 pour trafic d'héroïne. Il est expulsé du pays après avoir purgé sa peine.

De retour au Michoacan, il rejoint le cartel del Milenio, dont il est éjecté à la suite de luttes internes. «El Mencho» quitte alors son Etat natal pour le Jalisco voisin, où il fonde en 2009 les «Mata Zetas», bientôt rebaptisé Cartel Jalisco Nueva Generacion. En 2011, le gang signe un de ses massacres les plus symboliques en laissant 35 cadavres près du lieu d'une réunion de procureurs dans le Veracruz (est).

Prenant le dessus sur de nombreux gangs rivaux, le CJNG se renforce à grande vitesse. Après l'extradition aux Etats-Unis du «Chapo» et de «Mayo», son cartel devient le plus puissant d'un pays où les violence liées à ces groupes ont fait plus de 450.000 morts et plus de 100.000 disparus depuis 2006.

En 2025, le département d'Etat américain déclare le CJNG organisation terroriste, soulignant son caractère «transnational avec une présence dans quasiment tout le Mexique». Trafic de drogues, d'armes, extorsions, traite de migrant, vols de pétrole et de minerais, Washington l'accuse d'une litanie de crimes.

Ne parvenant pas à rivaliser avec ses concurrents qui contrôlent la frontière avec les Etats-Unis, «El Mencho» infiltre d'autres marchés. «L'Europe, l'Asie, l'Afrique et même l'Australie étaient moins disputées par les Mexicains, et là-bas la drogue se paie plus cher», explique M. Reveles.

Divorcé, Oseguera avait trois enfants. Son ex-épouse et deux de ses fils ont été emprisonnés. Elle a été relâchée, tandis que son aîné, alias «El Menchito», a écopé de la perpétuité aux Etats-Unis.