Qui sera le prochain pape ? On a posé la question à ChatGPT, Gemini et cie

Si l'on se fie aux cotes des paris, la course pour le poste de pape à pourvoir pourrait être assez serrée. Les modèles d'IA ne sont pas non plus unanimes, l'un d'entre eux se trompant même complètement.

Pour deux modèles d'IA, Pietro Parolin est le favori pour le poste de pape. Imago

Rome a les yeux rivés sur le Vatican. Les cardinaux se réuniront bientôt en conclave pour élire le successeur du défunt pape François. Parmi les personnes intéressées et les fidèles, quelques favoris se sont déjà dégagés. Les cotes des paris de certains fournisseurs sont en conséquence: ils considèrent pratiquement tous Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle et Peter Turkson comme les successeurs les plus probables.

Mais comment les intelligences artificielles évaluent-elles les chances du nouveau pape potentiel? Sept modèles ont été interrogés à ce sujet, mais tous n'ont pas fourni de pronostic. Claude d'Anthropic et Mistral AI ont passé leur tour. Sans accès en ligne et avec des bases de données obsolètes, ils n'ont pas été en mesure de donner une estimation. Les résultats des autres systèmes suivent ici.

Le diplomate en point de mire: Pietro Parolin

Deux poids lourds du monde de l'IA, Llama de Meta et ChatGPT d'OpenAI, placent le cardinal secrétaire d'État italien Pietro Parolin en tête. Cet homme de 70 ans est considéré comme le bras droit et le fidèle soutien de François. Llama souligne que Parolin présidera l'assemblée électorale et qu'il a été fidèle aux côtés du pape défunt pendant plus d'une décennie.

ChatGPT le décrit comme un diplomate expérimenté et un stratège pragmatique disposant des meilleures connexions de Pékin à Washington. Seule ombre au tableau, selon ChatGPT: d'éventuelles inquiétudes liées à un cancer dont il s'est remis. Détail intéressant en marge: les IA ne sont pas d'accord sur le nombre exact de cardinaux électeurs - un signe de la démographie en constante évolution au sein du collège des cardinaux.

Pietro Parolin a été pendant des années un accompagnateur anglais du pape François. Imago

L'homme d'Asie : Luis Antonio Tagle

En revanche, Gemini de Google et le modèle chinois Deepseek favorisent Luis Antonio «Chito» Tagle des Philippines. Gemini voit en lui une représentation de la croissance de l'Eglise en Asie et un garant de la continuité du cours de François. A 67 ans, il serait en outre un candidat relativement jeune pour un pontificat potentiellement plus long.

Deepseek fournit une justification plus détaillée. Tagle représente l'Asie, jouit d'une réputation «terre à terre» et peut, en tant que réformateur prudent, jeter des ponts entre les forces progressistes et les forces modérées. Sa longue expérience au Vatican, en dernier lieu à la tête de l'important dicastère pour l'évangélisation, est également soulignée. Deepseek résume: pour les cardinaux qui recherchent un pape pastoral et non européen dans l'esprit de François, Tagle serait le choix numéro un.

Luis Antonio Tagle est un candidat relativement jeune à la fonction de pape. Imago

La surprise de la retraite: Luis Ladaria Ferrer

Qwen, le modèle d'IA du géant chinois de l'e-commerce Alibaba, met en avant un nom totalement inattendu. Il s'agit de Luis Ladaria Ferrer. L'Espagnol de 81 ans a été préfet du dicastère de la doctrine de la foi jusqu'en 2023, mais s'est ensuite retiré des fonctions publiques à sa demande - un détail qui semble avoir échappé à Qwen.

En tant que cardinal émérite, Ferrer a plus de 80 ans et n'a donc plus le droit de vote, mais il pourrait théoriquement être élu. Qwen loue ses bonnes relations avec François, son approche théologique «équilibrée», son expertise et ses capacités diplomatiques. Le fait que Ferrer lui-même n'ait plus d'ambitions et que les papes soient élus depuis des siècles parmi les cardinaux électeurs semble avoir échappé à l'IA dans son analyse. Cela indique que l'IA opère soit sur des données obsolètes, soit qu'elle n'a pas tenu compte des évolutions actuelles lors de la recherche en ligne.

Il est tout de même peu probable que Luis Ladaria Ferrer sorte de sa retraite pour devenir pape. Imago

Toutes les IA qui se sont risquées à faire des pronostics ont toutefois souligné les impondérables du conclave - une élection à bulletin secret qui a souvent réservé des surprises par le passé.