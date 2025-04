Qui sont les grands absents de la Maison Blanche ?

Melania, Donald Jr, Barron ou encore la nouvelle venue Kai: la famille Trump est de nouveau sous les projecteurs avec le retour au pouvoir du chef de clan, mais moins présente à la Maison Blanche.

Melania Trump semblerait désormais s'affirmer comme «femme d'affaires». IMAGO/MediaPunch

Si les proches de Donald Trump, le patriarche de 78 ans, sont moins impliqués lors de ce second mandat, à l'image de sa fille Ivanka, certains conservent un rôle clé de conseiller officieux. D'autres, à l'instar de la Première dame Melania Trump, continuent de susciter l'intérêt de la presse américaine et du public.

Famille recomposée, issue d'un New York aisé où mondanités, finances et politique s'entremêlent, les Trump n'ont pas tenté de rompre avec cette image tape-à-l'oeil durant le premier mandat (2017-2021), affirme Katherine Jellison, chercheuse à l'Université de l'Ohio, spécialiste du genre et de la politique.

Mais avec leur déménagement en Floride, un Etat très républicain, et l'adoption de Mar-a-Lago comme domicile officiel, les Trump semblent avoir adopté une identité moins new-yorkaise, précise-t-elle. Une évolution qui les rapproche de la base «MAGA».

Le mystère Melania

Ex-mannequin et troisième épouse de Donald Trump, Melania Trump semble «faire encore plus profil bas que lors du premier mandat» de son mari, poursuit Katherine Jellison. «Les semaines passent et les Américains ne la voient pas».

A l'investiture de son mari, elle est apparue avec un chapeau à bord long cachant son regard. Une attitude discrète, parfois froide, qui lui a d'ailleurs été reprochée par le passé, selon la chercheuse.

Mais la Première dame de 54 ans semble désormais vouloir «contrôler sa propre histoire» face aux critiques, d'où l'écriture de ses mémoires, «Melania», publiées fin 2024, et la sortie prochaine d'une série documentaire produite par Amazon.

Elle semblerait désormais s'affirmer comme «femme d'affaires», selon Katherine Jellison. Sur son portrait officiel photographié en janvier, on la voit d'ailleurs debout, regard perçant, costume cintré et mains sur la table, le tout immortalisé en noir et blanc dans une sobre mise en scène.

«Peut-être que cette Melania du second mandat tente de nous dire qui elle est, mais selon ses propres termes», conclut la chercheuse.

La fratrie moins présente

Lors du premier mandat, Donald Jr et Ivanka furent tous deux conseillers de leur père – officieux pour l'un, officielle pour l'autre. S'ils ont multiplié les apparitions l'an dernier pour défendre Donald Trump en campagne, ils n'assurent pas de nouvelles fonctions à la Maison Blanche.

Don Jr s'est toutefois rendu début janvier, avant l'investiture, au Groenland, territoire autonome danois sur lequel Donald Trump a des vues, pour une visite privée «en tant que touriste». Il reste, tout comme son frère Eric, dévoué à son père sur les réseaux sociaux et les plateaux télévisés. Il demeure, avec Eric, le vice-président exécutif de la holding familiale, la Trump Organization.

Ivanka Trump, 43 ans et mariée à Jared Kushner, également ex-conseiller de Donald Trump, a délaissé la Maison Blanche pour la Floride, où elle est partie définitivement s'installer pour se consacrer à sa vie de famille.

Donald Trump a par ailleurs nommé plusieurs membres de sa belle-famille à des postes de conseillers ou d'ambassadeurs, comme Charles Kushner, père de Jared, ambassadeur en France, Massad Boulos, beau-père de sa fille Tiffany Trump, conseiller pour le Moyen-Orient, ou encore Kimberly Guilfoyle, ancienne fiancée de Don Jr, ambassadrice en Grèce.

Kai et Barron, les «Gen Z» qui montent

Barron Trump, fils unique de Melania et Donald, étudiant à l'université NYU de New York, a bien grandi depuis le premier mandat.

Du haut de ses 2,01 m, le jeune homme de 19 ans, benjamin des cinq enfants de Trump, a été un élément important de la stratégie du républicain envers les jeunes électeurs en 2024, l'encourageant notamment à être interviewé par Adin Ross, un célèbre Youtubeur américain.

Fille de Don Jr et de Vanessa Trump, Kai, 17 ans, a fait sa première apparition publique lors de la convention républicaine, en 2024. Selfies avec «grandpa», vidéos sur les coulisses de l'inauguration présidentielle... L'aînée des 11 petits-enfants de Donald Trump comptabilise 3 millions d'abonnés sur son compte TikTok. Elle partage avec lui la passion du golf, qu'elle pratique en compétition.