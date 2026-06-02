Quinze ans de prison pour abus sexuel sur sa fille

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Justice Quinze ans de prison pour abus sexuel sur sa fille

ATS

2.6.2026 - 12:20

Le Tribunal fédéral a confirmé la peine de 15 ans de prison prononcée par la justice zurichoise contre un homme qui a abusé sexuellement de sa fille dès son plus jeune âge. Le condamné devra également lui verser une indemnité de 100'000 francs.

Le Tribunal fédéral a confirmé la peine de 15 ans de prison prononcée par la justice zurichoise contre un homme qui a abusé sexuellement de sa fille dès son plus jeune âge. (Photo symbolique)
Le Tribunal fédéral a confirmé la peine de 15 ans de prison prononcée par la justice zurichoise contre un homme qui a abusé sexuellement de sa fille dès son plus jeune âge. (Photo symbolique)
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.06.2026, 12:20

L'homme a exercé des violences physiques et psychologiques sur sa femme ainsi que sur ses deux enfants. Ce climat de violence lui a servi de cadre et d'instrument pour abuser de sa fille. Les premiers abus sexuels ont eu lieu alors que celle-ci était âgée d'environ quatre ans. Ils se sont aggravés au fil des ans jusqu'à son adolescence.

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du condamné. Celui-ci contestait les faits retenus à sa charge et demandait la réouverture de la procédure d'appel devant la Cour suprême du canton de Zurich.

Absent sans excuse

En novembre 2025, il ne s'était pas présenté à l'audience sans fournir de justification. Ni lui ni son défenseur d'office ne s'étaient opposés à la tenue du procès. Le condamné n'a soulevé ce grief que devant le Tribunal fédéral, ce qui le rend irrecevable.

L'homme doit verser une indemnité de 8000 francs à son épouse. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, il a également exercé des violences sexuelles à son encontre, le jour même où elle avait appris le décès de sa mère. (Arrêt 6B_145/2026 du 5 mai 2026)

Les plus lus

«Indices graves», mise en examen du suspect et l'angoisse qui monte
Une grande dame de la vitesse fait ses adieux au Cirque blanc
Le jour où William s'est fâché tout rouge contre sa mère lady Diana
Breel Embolo privé de voyage aux États-Unis pour l’instant !
Quinze ans de prison pour abus sexuel sur sa fille