Quinze ans de prison pour abus sexuel sur sa fille

Le Tribunal fédéral a confirmé la peine de 15 ans de prison prononcée par la justice zurichoise contre un homme qui a abusé sexuellement de sa fille dès son plus jeune âge. Le condamné devra également lui verser une indemnité de 100'000 francs.

Le Tribunal fédéral a confirmé la peine de 15 ans de prison prononcée par la justice zurichoise contre un homme qui a abusé sexuellement de sa fille dès son plus jeune âge. (Photo symbolique) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'homme a exercé des violences physiques et psychologiques sur sa femme ainsi que sur ses deux enfants. Ce climat de violence lui a servi de cadre et d'instrument pour abuser de sa fille. Les premiers abus sexuels ont eu lieu alors que celle-ci était âgée d'environ quatre ans. Ils se sont aggravés au fil des ans jusqu'à son adolescence.

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du condamné. Celui-ci contestait les faits retenus à sa charge et demandait la réouverture de la procédure d'appel devant la Cour suprême du canton de Zurich.

Absent sans excuse

En novembre 2025, il ne s'était pas présenté à l'audience sans fournir de justification. Ni lui ni son défenseur d'office ne s'étaient opposés à la tenue du procès. Le condamné n'a soulevé ce grief que devant le Tribunal fédéral, ce qui le rend irrecevable.

L'homme doit verser une indemnité de 8000 francs à son épouse. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, il a également exercé des violences sexuelles à son encontre, le jour même où elle avait appris le décès de sa mère. (Arrêt 6B_145/2026 du 5 mai 2026)