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Le verdict est tombé La «Reine de la kétamine» va payer pour la mort de l'acteur Matthew Perry

ATS

8.4.2026 - 20:57

Jasveen Sangha, une trafiquante qui fournissait de la drogue à l'acteur Matthew Perry, a été condamnée mercredi à 15 ans de réclusion par un tribunal en Californie après la mort de la vedette de la série «Friends» en octobre 2023.

Matthew Perry est décédé à 54 ans.
Matthew Perry est décédé à 54 ans.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.04.2026, 20:57

Surnommée «la Reine la kétamine», l'Américano-Britannique de 42 ans était en détention depuis 2024. Elle était l'une des cinq personnes poursuivies pour le décès du comédien, qui incarnait «Chandler» dans la série culte, retrouvé inconscient dans son jacuzzi. Son décès à 54 ans, après des années à lutter contre ses addictions, avait choqué les fans du monde entier.

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