Ils suppriment ChatGPT, mais ce n'est pas si facile d'en sortir...

La campagne «QuitGPT» appelle dans le monde entier à se retirer de ChatGPT et touche une corde sensible. Le groupe d'intelligence artificielle est sous pression en raison de ses liens politiques avec Donald Trump.

Jenny Keller Jenny Keller

Le mouvement «QuitGPT» commence relativement discrètement au début de l'année. Des contributions individuelles sur Reddit expliquent comment désinstaller ChatGPT, le chatbot à intelligence artificielle le plus utilisé au monde. S'y ajoutent des appels à résilier les abonnements et à utiliser des chatbots alternatifs.

Début février 2026, le site quitgpt.org est mis en ligne, porté par un collectif qui se définit comme «des activistes pour la démocratie». Leurs revendications: renoncer complètement à ChatGPT et faire ainsi pression sur OpenAI, l'entreprise américaine derrière le système, en raison de ses liens politiques.

La critique vise les liens étroits entre les grandes entreprises technologiques et la politique. Des rapports financiers montrent que le président d'OpenAI , Greg Brockman, a fait don d'environ 25 millions de dollars au super PAC «MAGA Inc.», proche de Trump, une organisation politiquement influente qui soutient et infléchit les campagnes électorales avec de grosses sommes d'argent.

Politique, lobbying et missions délicates

Parallèlement, on reproche à OpenAI de soutenir aussi indirectement l'influence politique. Des rapports font état d'un pot de lobbying de plus de 100 millions de dollars qui s'oppose à des règles plus strictes en matière d'intelligence artificielle. De tels comités politiques tentent de manière ciblée d'influencer les lois, par exemple en finançant des campagnes ou en exerçant une pression politique.

Une autre critique concerne l'utilisation de l'IA par les autorités. Selon un inventaire officiel du ministère américain de la sécurité intérieure, le service d'immigration ICE utilise un système basé sur GPT-4 pour présélectionner les candidats.

Le problème n'est pas seulement l'IA elle-même, mais aussi son lieu d'utilisation. ICE organise des expulsions. Les critiques mettent donc en garde contre des procédures de sélection non transparentes ou faussées dans un domaine où le pouvoir étatique intervient particulièrement profondément dans la vie des gens.

L'accord du Pentagone devient un tournant

Dans un premier temps, la dynamique du mouvement de boycott reste toutefois gérable. Selon les indications des organisateurs, environ 17'000 personnes s'inscrivent sur le site web au cours des premières semaines, et environ 700'000 manifestent leur soutien sur les réseaux sociaux.

Puis, le 28 février 2026, OpenAI conclut un accord avec le ministère américain de la défense. Ses propres modèles d'IA doivent être utilisés sur un réseau classifié du Pentagone.

Quelques heures auparavant, son concurrent Anthropic, l'entreprise derrière le chatbot IA Claude, avait refusé une offre comparable. Le CEO Dario Amodei justifie cette décision par le fait que l'entreprise ne souhaite pas fournir de technologies permettant une surveillance de masse et des systèmes d'armes autonomes. «Contredire le gouvernement est la chose la plus américaine qui soit et nous sommes patriotes dans tout ce que nous avons fait ici», a déclaré Amodei dans une interview à CBS News.

Le boycott prend de l'ampleur

Les conséquences sont immédiates. Les autorités américaines cessent de collaborer avec Anthropic, l'entreprise subit des pressions politiques.

Pour l'historien néerlandais Rutger Bregman, cette affaire marque une ligne de démarcation morale - ici une entreprise qui refuse un contrat lucratif pour des raisons éthiques, là un concurrent qui le reprend. Dans la vidéo, il appelle à «annuler» ChatGPT :

En l'espace de quelques jours, la portée de la campagne «QuitGPT» se multiplie après cette décision. Selon les indications des opérateurs, le nombre de soutiens dépasse les quatre millions à la mi-mars, la visibilité du mouvement sur les réseaux sociaux augmente également fortement.

Des effets mesurables après l'appel au boycott

En effet, des effets mesurables apparaissent début mars. Selon Forbes, environ 1,5 million d'utilisateurs quittent la plateforme peu après l'annonce de l'accord avec le Pentagone.

La société d'analyse Sensor Tower enregistre une augmentation des désinstallations d'environ 295% par rapport au niveau habituel. Parallèlement, l'application d'Anthropic - «Claude» - gagne nettement en dynamisme et dépasse temporairement ChatGPT en termes de téléchargements aux Etats-Unis.

Il ne s'agit toutefois encore que d'instantanés et non de tendances stables. L'essentiel est de savoir s'il en résultera un changement durable du comportement d'utilisation. «Les boycotts ne sont efficaces que s'ils atteignent une masse critique et se répercutent sur le comportement de consommation», explique la sociologue américaine Dana Fisher de l'American University au MIT Technology Review.

Effet limité des boycotts

Des pics isolés lors de désinstallations ne suffisent pas. «Le véritable point de pression se situe au niveau du comportement des consommateurs, si suffisamment de personnes utilisent leur argent pour exprimer leurs convictions politiques».

En même temps, Fisher ne voit pas encore le mouvement à un point décisif. «Il ne deviendra significatif que lorsque des personnes qui ne prennent habituellement pas position publiquement y participeront», dit-elle. «Nous n'avons pas encore vu cela».

Un regard sur les cas précédents montre à quel point de tels boycotts sont difficiles. En 2025, Spotify a subi des pressions, notamment en raison d'annonces de recrutement controversées dans le milieu des autorités américaines et d'investissements de la direction dans des entreprises technologiques proches de l'armée. La critique a entraîné des licenciements à court terme et une grande attention. L'effet ne s'est toutefois guère fait sentir durablement dans les chiffres d'affaires.

Passage à des alternatives

A cela s'ajoute un problème structurel. Même si l'on supprime ChatGPT, on ne quitte pas forcément le système. De nombreuses applications accèdent en arrière-plan aux modèles d'OpenAI, par exemple via des interfaces de programmation. Les outils pour les textes, la programmation ou le support client utilisent souvent la même infrastructure, sans que les utilisateurs ne le voient directement.

La campagne «QuitGPT» renvoie donc à des alternatives. Parmi celles-ci, on trouve Claude ou Gemini de Google ou Le Chat de l'entreprise française Mistral AI. Entre-temps, différents modèles open source misent davantage sur la transparence et la protection des données. Il s'agit notamment de projets plus petits comme Confer, Alpine ou Lumo, dont les performances et la diffusion sont actuellement encore souvent à la traîne par rapport aux grandes plates-formes.

Pour OpenAI, le développement arrive néanmoins à un moment sensible. Des analyses sectorielles estiment que l'entreprise continue à enregistrer des pertes malgré des revenus élevés et pourrait atteindre des dizaines de milliards de dollars cumulés d'ici 2026.

La pression sur OpenAI augmente

Parallèlement, de nouvelles sources de revenus comme la publicité font l'objet de discussions. Après la critique de l'accord avec le Pentagone, le CEO Sam Altman a annoncé vouloir compléter ultérieurement l'accord par des restrictions, par exemple sur l'utilisation à des fins de surveillance.

La concurrence en profite déjà. Anthropic gagne des parts de marché grâce à une décision stratégique. L'éthique devient ainsi de plus en plus un facteur concurrentiel.