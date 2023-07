L'année 2022, la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni, a marqué un «vrai jalon» en matière de réchauffement climatique, selon un rapport de l'agence nationale de météorologie. Elle risque cependant d'être considérée comme «fraîche» à la fin du siècle.

Le Royaume-Uni a connu l'an dernier son année la plus chaude jamais enregistrée, avec un record de 40,3 degrés le 19 juillet (archives). ATS

«Nous voyons année après année le climat changer. Il devient plus chaud, plus humide et plus ensoleillé. Nous n'avions jamais connu de température supérieure à 40 degrés celsius [...] et battre ce record a marqué un vrai jalon» de notre histoire climatique, a expliqué jeudi Liz Bentley directrice de la Royal Meteorological Society, en présentant le rapport annuel sur l'état du climat au Royaume-Uni.

«2022 était vraiment un signe de ce qui va se passer dans les années à venir avec l'évolution du climat», a-t-elle insisté. Ce rapport est publié au moment où les ambitions climatiques du gouvernement conservateur, comme celles de l'opposition, sont sur la sellette en pleine crise du coût de la vie.

Interminable sécheresse

Le Royaume-Uni a connu l'an dernier son année la plus chaude jamais enregistrée, subissant des épisodes de chaleur extrême en juillet, avec un record de 40,3 degrés le 19 juillet, et une interminable sécheresse, qui a provoqué des incendies et poussé l'agence de sécurité sanitaire à déclarer l'urgence nationale pour la première fois.

La température moyenne a dépassé 10 degrés, battant le précédent record de 2014 (9,88 degrés). Ces phénomènes «sont devenus beaucoup plus probables du fait du changement climatique induit par l'homme», indique le rapport.

L'année 2022 a connu quatre tempêtes importantes et la tempête Eunice du 18 février 2022 a été la plus importante depuis 2014. Les neuf premiers mois de l'année ont aussi été les plus secs en Angleterre et au Pays de Galles depuis 1976, entraînant des restrictions d'eau.

Le rapport montre également que ces changements affectent déjà certaines espèces animales et végétales, dont les cycles de vie sont modifiés, comme la pollinisation, si importante pour la biodiversité et l'agriculture.

«D'ici à 2100, quasiment toutes les années seront aussi chaudes, voire plus, que 2022», a estimé Mike Kendon, climatologue au Met Office.

ATS