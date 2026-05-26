Un Ukrainien de 44 ans a été arrêté dans la région de Lugano pour une infraction grave liée à la drogue. Une centaine de kilos de haschich et de l'argent liquide ont été découverts dans sa voiture, annonce mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

L'Ukrainien dissimulait une centaine de kilos de haschich dans sa voiture (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

L'homme, domicilié en Ukraine, a été arrêté vendredi au poste de douane de Ponte Tresa. Il tentait de quitter le territoire suisse à bord d'un véhicule immatriculé en Pologne. La fouille du véhicule a permis de découvrir la drogue et l'argent cachés à bord.

Le quadragénaire est accusé de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration.