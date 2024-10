La société Télé-Dôle est en bonne voie d'être sauvée. L'association Région de Nyon, qui regroupe une quarantaine de communes de la Côte, a donné son feu vert pour investir 2,62 millions de francs dans la société propriétaire des remontées mécaniques installées dans le massif de La Dôle. Le Conseil d'Etat doit désormais se prononcer pour, lui aussi, apporter un soutien conséquent.

Réuni mercredi soir à St-Cergue, le Conseil intercommunal de Région de Nyon a largement voté en faveur d'un préavis présentant des solutions de financement afin de pérenniser la société d'équipements touristiques et sportifs qui gère notamment plusieurs remontées mécaniques, a indiqué jeudi l'association. Celle-ci est l'actionnaire majoritaire (93%) de Télé-Dôle, elle-même basée à Nyon.

Concrètement, le crédit d'investissement a pour objectif de finaliser les aménagements en cours à La Dôle et de s'orienter vers une restructuration quatre saisons du domaine, résume Région de Nyon dans un communiqué. Le préavis a été accepté par 115 voix pour, neuf voix contre et aucune abstention.

A condition que le canton aide

Un amendement au préavis a été ajouté et largement accepté. Formulé par le comité de direction, il prévoit de n'engager de dépenses qu'après une entrée en matière formelle du Conseil d'Etat vaudois sur les soutiens sollicités via le Service de la promotion économique et de l'innovation (SPEI). «L'aide cantonale constitue un élément déterminant du plan de financement présenté», souligne Région de Nyon.

Son comité de direction «remercie les communes membres pour la confiance accordée». Il salue «les échanges constructifs avec les représentants politiques de Télé-Dôle SA, ainsi que la nouvelle dynamique au sein du conseil d'administration de la société permettant une confiance retrouvée».

Isabelle Moret favorable

La conseillère d'Etat Isabelle Moret, cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) a indiqué mercredi dans La Côte que l'aide cantonale était conditionnée à un vote positif de Région de Nyon. C'est donc chose faite.

Le gouvernement se penchera tout prochainement sur le projet, selon la ministre. «Si les premières étapes sont positives, il sera mis en oeuvre, notamment pour répondre aux différentes conditions en lien avec les exigences du contrôle cantonal des finances. Les décisions du Conseil d'Etat s'échelonneront jusqu'à l'année prochaine», a-t-elle expliqué dans le journal régional. Ce dernier évoque une fenêtre entre octobre et printemps 2025.

Selon les estimations du préavis, entre l'abandon d'un prêt et les soutiens financiers mobilisés via la loi sur l'appui au développement économique (LADE), qui promeut le tourisme quatre saisons, l'Etat de Vaud pourrait lui participer à hauteur de quelque 3,2 millions. De ce fait, il soutiendrait aussi la fin du chantier du «Lapin Blanc», la maintenance du télésiège des Dappes et la restructuration du domaine.

Urgence à agir

Le temps pressait dans ce dossier. La filiale française de Télé-Dôle, est, en effet, sous le coup d'une mise en redressement fiscal par le Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier (département français du Jura), courant jusqu'au 5 novembre prochain. La gestion compliquée du chantier du «Lapin Blanc», le centre d'accueil situé en bas du télésiège des Dappes sur le territoire français, l'a mené au bord du dépôt de bilan.

Pour rappel, cette infrastructure n'est toujours pas terminée, son chantier ayant été arrêté au printemps 2023 en raison d'une sous-évaluation des frais et des surcoûts. Estimé initialement à 2,2 millions de francs, le projet avoisine désormais six millions. Le montant prévu pour achever ce projet en particulier est de quelque 1,8 million de francs, selon le préavis.

L'argent injecté par Région de Nyon et ses 41 communes membres doit aussi financer un important programme d'entretien, car plusieurs installations sont vétustes. Toujours selon le préavis, trois téléskis seront supprimés ainsi que trois pistes fermées. Le but de la restructuration du domaine est de mettre l'accent sur le télésiège des Dappes.

A noter que si Télé-Dôle partait en faillite, les investissements et les prêts consentis par le passé seraient perdus. Pour l'association Région de Nyon, cela pourrait se chiffrer à quelque sept millions de francs sous forme de créances perdues et de cautionnements.

sj, ats